El ahora congresista independiente Francesco Petrozzi afirmó este viernes que su renuncia a Fuerza Popular , dada a conocer en horas de la tarde de este viernes, fue "una decisión difícil de tomar".

En entrevista en Canal N, el legislador hizo una autocrítica y aseguró que su bancada desperdició una "oportunidad de oro" de realizar las reformas necesarias para el país por una constante actitud de "confrontación" con el Ejecutivo.

"El Poder Legislativo existe para apoyar al Poder Ejecutivo. Se puede ser oposición y decir 'no me parece esto ¿Qué te parece si lo llevamos a cabo de una manera que a ambos nos guste y beneficio al pueblo peruano?' No siento que haya sido así", indicó Petrozzi.

El parlamentario también criticó el "evidente sesgo" de su ex bancada sobre el caso del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por lo que decidió "no seguir siendo parte de todo esto".

De otro lado, Francesco Petrozzi sorprendió al relatar una anécdota cuando felicitó en el Congreso de la República la designación del ex ministro de Cultura, Jorge Nieto Montesinos.

El congresista indicó que, luego de su intervención en el Parlamento, su bancada le envío "de inmediato" un mensaje diciéndole que Nieto había sido "un gran enemigo de su campaña" por lo que decidió no intervenir más por 6 meses.

"Me callé la boca 6 meses, no intervine nunca más en el Parlamento porque tenía miedo de que no les gustara lo que yo decía. No puedo seguir pensando en hablar lo que le guste a un sector y no decir lo que mi corazón de peruano, de artista, me dice lo que tengo que decir", alegó.

Petrozzi aclaró que empezó a mostrar una posición contraria a su bancada cuando decidió votar en contra de algunos proyectos de ley o simplemente retirarse a la hora de elegirse.

El legislador se refirió también a lo que él considera "Ley Fujimori", y criticó que esta no haya pasado por ninguna revisión por lo que afirmó que debe pasar por el trámite necesario como toda ley.

"Si yo no estoy de acuerdo tengo que votar en rojo, pero si yo no estaba de acuerdo, se te venían encima 60 personas. Tenía miedo porque, como lo dijo Úrsula Letona, les decisiones eran colegiadas, a pesar de que no los quería acompañar en algunas votaciones", puntualizó.