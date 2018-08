FPF publicó lista de compradores de entradas y no figura César Hinostroza, pero sí Antonio Camayo

Federación Peruana de Fútbol ( FPF ) niega que el vocal supremo César Hinostroza haya adquirido entradas para los partidos de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018.

Mediante un comunicado, la FPF ha publicado la lista completa de los compradores de las entradas en las dos modalidades que presentaron como formas de venta: el sistema fue el Ticket Allocation Groups (TAGs) y el sistema de venta directa de a cada federación participante.

#ComunicadoFPF | Atendiendo a nuestro compromiso, publicamos los detalles de la venta de entradas de la FPF para Rusia 2018. Toda la información aquí: https://t.co/rvoUWiQkOipic.twitter.com/jq7Y9JrDoL — FPF (@TuFPF) 3 de agosto de 2018

En la lista no figura el nombre del juez Hinostroza. Sin embargo, sí figura el nombre del gerente de Iza Motors, Antonio Camayo, entre paréntesis junto al nombre de "José Hernández", quien adquirió en total ocho entradas, cuatro para el Perú vs. Francia y otras cuatro para el Perú vs. Australia.

Cabe señalar, que los jueces César Hinostroza y Walter Ríos mencionan, en uno de los audios filtrados, que viajarían a Rusia con un tal 'gordito', en referencia al presidente de la FPF, Edwin Oviedo. Además se ufanan de que le consiguieron las entradas que cuestan como mil dólares.