George Forsyth , precandidato presidencial por Restauración Nacional , aseguró que se ha rodeado de un equipo “honesto, luchador y con una trayectoria impecable” en relación a la lingüista Patricia Arévalo y el economista Jorge Chávez, integrantes de la plancha presidencial con la que participará de los comicios internos de la agrupación política con miras a las Elecciones Generales 2021.

“El país que soñamos no lo puede lograr una sola persona. Por eso me he rodeado de un equipo honesto, luchador y con una trayectoria impecable de amor por el Perú. Me siento honrado de presentarles a mi plancha presidencial”, señaló el exalcalde de La Victoria a través de las redes sociales.

Su publicación en Twitter está acompañada de un video en el que presenta a Arévalo y a Chávez, precandidatos a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

“Patricia Arévalo ha dedicado toda su vida a promover la cultura y la educación en el Perú. Es una mujer fuerte, luchadora y patriota”, manifiesta Forsyth.

— George Forsyth (@George_Forsyth) November 5, 2020

Sobre Chávez, resaltó “una carrera limpia, exitosa y siempre pensando en el país”.

“Jorge Chávez es un economista brillante, que supo sacar al Perú adelante en su momento más difícil. Se deslindó de un gobierno golpista, mantuvo una carrera limpia, exitosa y siempre pensando en el país”, dijo.

En la grabación, los precandidatos aseguran que están trabajando por una “propuesta integral” para el progreso de todo el país.

“Nuestro equipo está trabajando en una propuesta integral para que el Perú funcione para todos, no para unos pocos”, indica Chávez.

“Lo hacemos para que el Perú empiece una nueva era de unión e igualdad”, agrega Arévalo.

