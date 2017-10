Luego de dos años de investigación preliminar, el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia formalizaría su acusación en las próximas horas por el caso de la pérdida de un lote de pañales del Ministerio de la Mujer (MIMP), hecho que ocurrió durante la gestión del ex presidente Ollanta Humala.

Según una fuente de la Fiscalía, Abia habría encontrado responsabilidad en 19 ex funcionarios del MIMP ante la evidencia de, al menos, 10 hechos que constituirían delito.

Cabe recordar que, en el año 2015, la entonces ministra de la Mujer, Carmen Omonte, solicitó la actuación de la Contraloría General luego de que fue informada de un faltante de 1.8 millones de pañales de los almacenes de dicha institución, situación que desencadenó en un escándalo público y que propició la intervención de la Fiscalía.

Según la fuente, Abia habría determinado que Ana Jara, quien antecedió a Omonte en el ministerio, pidió la ampliación del presupuesto por S/50 millones –una parte de los cuales usó para la compra de los pañales– pese a que los compromisos de presupuesto estaban cerrados.

“La carta fue entregada por la ex ministra Ana Jara al presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, que no consigna cargo de recepción alguno, y el entonces presidente de la comisión lo tramitó sin que tenga conocimiento el Ministerio de Economía (MEF)”, sostuvo la fuente.

También se conoció que la Fiscalía no encontró el trámite seguido en el MEF para ampliar el crédito suplementario por S/50 millones requerido por la ex ministra Jara.

Otro hecho evidenciado por la Fiscalía es que el área usuaria no hizo el requerimiento para adquirir los pañales y que la adquisición fue hecha por la oficina de abastecimiento que no tenía competencia.

“No había necesidad para justificar el requerimiento de pañales”, se indicaría en el documento fiscal que sería oficializado próximamente.

En contraste con lo sucedido en el MIMP, que adquirió 8.2 millones de prendas en un solo acto, la Fiscalía encontró que el Inabif adquirió un millón de pañales en 2013 que fueron entregados de manera progresiva en tres años, porque no tiene la capacidad para almacenar lo adquirido.

INFORME DE CONTRALORÍA:

Este diario supo que la Fiscalía ha tomado en cuenta, para su análisis, las recomendaciones de la Contraloría. “Durante 2013 (el MIMP) realizó procesos de selección para la adquisición de 8’240,000 pañales para bebés, niños y adultos mayores (población vulnerable) por S/6.1 millones sin contar con sustento de la necesidad de compra ni beneficiarios identificados para la entrega de estos bienes”, señaló en uno de sus informes.

La Contraloría también identificó que, en el proceso de selección, se incumplió la normativa de contrataciones con el Estado y que los integrantes del comité de selección fueron reemplazados sin justificación.

Además, en las bases del concurso se halló direccionamiento que benefició al ganador del concurso.

La Contraloría también resalta que no se cobró penalidades al contratista y que hubo gastos innecesarios que generaron un perjuicio para el Estado de S/2.5 millones.

Adicionalmente, el ente de control concluye que el alquiler de almacenes especiales, por S/323 mil, y la desaparición de los pañales significaron S/1.7 millones en perjuicio para el Estado.

LA VERSIÓN DE JARA:

La ex ministra Ana Jara sostuvo a este diario que le asiste la prerrogativa de la inmunidad como ex ministra y que no es parte de las investigaciones de la Fiscalía en este momento.

Al ser preguntada por la ampliación del pliego presupuestario, sostuvo: “El debate de la Ley de Presupuesto de 2013 duró dos días y es una práctica usual que se modifiquen los presupuestos y se formalicen por escrito.

Recuerdo, como parlamentaria, haber votado y que fue leído el requerimiento en el Pleno. Este pedido fue hecho al ex congresista Josué Gutiérrez e hicimos el requerimiento por indicación del MEF”.

Tenga en cuenta:

* El fiscal anticorrupción abrió investigación preliminar en 2015 contra tres ex funcionarios del Ministerio de la Mujer.

* Los almaceneros del ministerio sostuvieron ante la Fiscalía que no contaron la cantidad de pañales recibidos y firmaron las actas de recepción.