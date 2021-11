La congresista Flor Pablo (Somos Perú - Partido Morado) cuestionó la designación de Roy Palacios Ávalos como viceministro de Gestión Institucional en el Ministerio de Educación (Minedu), ya que está vinculado a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate), sindicato fundado por el mandatario Pedro Castillo. “Acá hay un tema de conflicto de intereses”, afirmó.

“Yo estoy atenta a esas designaciones, hay que evitar el conflicto de intereses. Aquí efectivamente el presidente es de un gremio y el ministro es cercano al Fenate también, pero eso no significa que las nuevas designaciones tengan que estar asociadas a un sindicato, así que entonces ahí estamos pidiendo la información y esperamos una actuación como la que corresponde a un funcionario”, manifestó la parlamentaria en diálogo con RPP.

El diario Comercio informó que Palacios Ávalos fue una de las personas que ingresó el 13 de agosto a Palacio de Gobierno brindando información falsa. Asimismo, el flamante funcionario designado por Carlos Gallardo, titular del Minedu, es también secretario general de la Fenate en Pasco y uno de los fundadores del PMP en dicha región.

“Un cargo como viceministro o director es para servir a la educación de todos, no a un sindicato, no a gremio, sino de la calidad, equidad que necesita el sector. Así que vamos a estar atentos a ver si cumplo o no los requisitos para ser viceministro. Han comenzado las designaciones en el ministerio y lamento observar que todas están asociadas, hasta el momento, al sindicato”, lamentó Flor Pablo.

El Fenate tiene entre sus principales dirigentes a Mery Coila, exsecretaria de Organización del Movadef Tacna, organismo de fachada de Sendero Luminoso. Además, participaron en sus actividades personas como César Tito Rojas, exdirigente del Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del Sutep (Conare) Puno, vinculado al Movadef; y el exministro de Trabajo Iber Maraví.

Ante ello, la congresista de Somos Perú - Partido Morado señaló que desde su despacho vigilará que la gestión de Carlos Gallardo cumpla con la reforma educativa, orientada a generar una mayor calidad de la educación.

“Acá hay un tema de conflicto de intereses. No se puede traer abajo las evaluaciones. Están en el presupuesto público del 2022, pero igual hay que seguirlas porque no se puede pretender entrar por la puerta falsa para traerse abajo reformas tan importantes que lo que buscan es que nuestro niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, aprendan con profesores que cada día se esfuerzan a hacer mejor las cosas”, concluyó.

