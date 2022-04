La congresista no agrupada y miembro del Partido Morado, Flor Pablo, consideró que el presidente Pedro Castillo debería renunciar al cargo para que la vicepresidenta, Dina Boluarte, asuma en reemplazo y luego se proceda a convocar elecciones generales con una reforma política.

La legisladora rechazó como opción viable una vacancia por incapacidad moral permanente como ya se ha tratado de hacer desde el Parlamento en dos oportunidades.

“Ya hemos tenido vacancias en nuestro país y hemos vuelto a la misma historia. Aquí lo que tenemos que hacer es que el presidente renuncie, se dé una sucesión democrática con la vicepresidenta”, comentó en declaraciones a RPP.

“Inmediatamente tiene que haber una reforma política que nos lleve a nuevas elecciones donde se pueda, con nuevas reglas de juego, tener un nuevo Congreso y un nuevo Ejecutivo”, agregó.

Flor Pablo reiteró que la figura de la vacancia presidencial actualmente no permite una causal por incompetencia, algo que espera poder cambiar con la presentación de una propuesta de reforma política que sume nuevas causales que permitan remover del cargo a un jefe de Estado.

“Ya no hay más oportunidades. Hemos pedido cuántas veces que dé un giro a su política de gobierno, que haga cambios en el gabinete. No hay cambios en el gabinete, no hay ministro o ministra de Salud, estamos en un punto absolutamente crítico y creo que la movilización ciudadana pacífica, eso sí, expresa esa indignación legítima para que renuncie”, manifestó la parlamentaria.

