La legisladora no agrupada, Flor Pablo, envió hoy una carta a la Oficialía Mayor para que la Comisión de Ética, una vez instalada, vea de oficio la denuncia contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, por la contratación en su despacho de Yeshira Peralta, hermana de la madre de su hijo.

PEDIDO. Carta enviada por Flor Pablo, a la Oficialía Mayor, para que la Comisión de Ética investigue a Alejandro Soto.

La semana pasada, los voceros de las bancadas de Perú Libre, Margot Palacios; Fuerza Popular, César Revilla; y Renovación Popular, Jorge Montoya, aseguraron que la contratación que hizo Soto de Yeshira Peraltas, hermana de la madre de su hijo, debe investigarse de oficio en la Comisión de Ética.

La carta de Flor Pablo señala que, hace casi dos semanas, el programa ‘Al Estilo Juliana’ reveló la contratación de Yeshira Peralta en el despacho del hoy presidente del Congreso, Alejandro Soto, realizada el 27 de julio de 2021.

En el programa Punto Final, Soto se defendió y dijo que contrató a Yeshira Peralta antes de que conociera a la hermana de la madre de su hijo, Lizeth Peralta.

He solicitado que la Comisión de Ética, ni bien sea instalada, investigue de oficio al presidente del Congreso, Alejandro Soto, a raíz de la denuncia periodística que pone en cuestionamiento su criterio de contratación de personal y ética parlamentaria.#ElCongresoEnOrden pic.twitter.com/SuRspUbATg — Flor Pablo Medina 🇵🇪 (@FlorPabloMedina) August 7, 2023

“Yo la contraté en 2021. Muchos meses después, en una relación con su hermana, tuve un hijo, pero no es mi esposa, ni mi conviviente”, fue la explicación poco creíble de Soto Reyes, y añadió: “Yo tengo un acta de conciliación firmada con la madre de mi hijo, en la cual me comprometo a pasarle los alimentos, la patria potestad y el régimen de visitas, por lo tanto, no es mi cuñada porque no soy casado, ni es mi conviviente”, señaló aquella vez.

Según expertos, como el secretario general de Trasparencia, Iván Lanegra, y el constitucionalista, Alejandro Rospigliosi, el presidente del Legislativo habría cometido conflicto de intereses por realizar dicha contratación.

Algunos medios de comunicación han informado que Soto habría conocido a Lizeth Peralta antes de contratar a su hermana. Si eso se llega a comprobar en Ética, habría cometido peculado.

VIDEO RECOMENDADO