La congresista del Partido Morado, Flor Pablo Medina, dijo que ella y sus colegas se sienten “engañados” por el nombramiento del gabinete ministerial encabezado por Guido Bellido, a quien calificó como un una persona con una posición radical que no aporta a los consensos que necesita el país.

“Lo que nos dijeron en su momento no corresponde con estas designaciones [...] El mensaje fue tender puentes, que sería un Gobierno para todos, que se iba a buscar la concertación y al día siguiente ponen un premier que polariza con denuncias de apología a Sendero Luminoso, con una posición radical que no genera estabilidad en el país”, declaró a RPP.

“En realidad, nos sentimos efectivamente engañados y tenemos que levantar la voz de alarma y hacer control político”, añadió.

La exministra de Educación aseguró que su pedido al presidente Pedro Castillo es que evalúe el nombramiento de Guido Bellido como primer ministro, por considerar que va en contra de lo que señaló en su mensaje a la Nación del 28 de julio y en las conversaciones que tuvieron para elaborar una lista de candidatos a la Mesa Directiva del Congreso.

“Lo que ha hecho con una mano lo borra con la otra por la designación del gabinete liderado por el señor Bellido, con cuestionamientos que no generan confianza y que no apoya a ese discurso de moderación del presidente de la República”, dijo Pablo, quien, se recuerda, integró la lista de candidatos a la Mesa Directiva que impulsó Perú Libre y que finalmente no participó en la contienda.

“Estamos haciendo una invocación al presidente a revisar la conformación del gabinete para comenzar en nombrar a otro premier y ojalá el propio Bellido se dé cuenta de las consecuencias de su presencia como premier”, manifestó.

La legisladora que ahora forma parte de la bancada Somos Perú-Partido Morado indicó, sin embargo, que no se pueden llegar a posiciones extremas de enfrentamiento entre el Congreso y el Gobierno.

“No podemos seguir polarizando y ponernos en un extremo entre la vacancia y la cuestión de confianza. Tenemos que llamar a la madurez del presidente y a la responsabilidad de enmendar sus errores. Y desde el Congreso tener una posición madura y evaluar opciones de control político sin usar herramientas que generan mucha inestabilidad”, concluyó.

