La flamante directora de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Flor Luna Victoria , rechazó que haya plagiado un párrafo entero en un ensayo científico en el cual aparece como coautora.

La superintendente aseguró en una entrevista a Radio Exitosa que su error fue "no colocar las comillas" en el cuestionado párrafo que habría sido copiado del texto de la antropóloga estadounidense Esther Jean Langdon.

En opinión de Luna Victoria, la equivocación que cometió al escribir el artículo 'Cultura y cuidado en la gestación: Una aproximación a la atención intercultural prenatal', no califica como plagio.

"Trescientos sesenta palabras es un párrafo y no se está copiando. O sea, es un párrafo, pero les está faltando comillas para decir que es del autor y ese autor está en las referencias. No puse las comillas, pero eso no es plagio", señaló al medio citado.

Además, la titular de la Sunedu racalcó que, detrás de esta lluvia de acusaciones en su contra, se esconden las intenciones de querer retirarla del cargo que acaba de ocupar.

"Hay muchas personas, salió a hablar el general Daniel Mora desde que entré. Él es el que formuló la ley (universitaria) y se cree dueño de la ley y no es así", refirió.

En ese sentido, calificó que los cuestionamientos que recaen sobre ella son "políticos" mas no "académicos".

Pero eso no es todo. Luna Victoria adelantó que el lunes 5 de marzo, fecha en que será citada a la Comisión de Educación del Congreso, brindará "nombres" de las personas que presuntamente pretenden vacarla.

"Pueden haber errores, algunas deficiencias mínimas; sin embargo, plagiar es tener la intencionalidad de copiar ideas, y en estos trabajos no se han copiado ideas, el trabajo es original, es inédito y tiene metodología propia. Vuelvo a decir que no hay plagio y lo digo categóricamente", añadió.

En tanto, en declaraciones a RPP, la superintendente volvió a recalcar que no es la coautora del ensayo presentado, sino "fui asesora de este artículo". "Quiero decir categóricamente que no existe plagio y que no he plagiado ningún artículo", sentenció.