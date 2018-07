Flor Guerrero: “En el Callao, no se protegerá a nadie”

El meteorito de los audios de la vergüenza explotó y sacó la podredumbre del sistema de justicia del Callao, donde reina la impunidad, la corrupción y el narcotráfico. El anterior presidente de la Corte Superior de Justicia, Walter Ríos, conocido por pedir “10 verdecitos” para recomendar el nombramiento de un magistrado, enfrentará mañana una audiencia de prisión preventiva.

Tras el escándalo, la jueza Flor Guerrero Roldán fue designada en reemplazo de Ríos. Ahora, tiene una tarea titánica y no puede defraudar a los chalacos que, asqueados de la corrupción, intentan confiar en ella. Desde el cuarto piso de la sede judicial del Callao, en la avenida Colonial, la magistrada empeña su palabra con los lectores de Perú21 y promete acabar con la impunidad.

La red que tejió Walter Ríos en el Callao permitió encubrir y favorecer a varios implicados en actos ilícitos. ¿En qué situación encontró la Corte de Justicia del Callao y cuál será su primera tarea?

Luego de la difusión de los cuestionados audios, estamos viviendo una situación difícil. El principal problema es la corrupción que se instaló en el Poder Judicial. Mi primer objetivo en el Callao es evitar que a través de jueces y funcionarios se llegue a concretar conductas incorrectas. No se protegerá a nadie. Lucharé contra este mal y no me temblará la mano.

Se escucha a Ríos darle indicaciones a su asesor Gianfranco Paredes para que un postulante deje una garantía de “10 verdecitos” a cambio de nombrarlo fiscal.

Es una conducta deplorable. Ha dañado nuestro honor y dignidad como magistrados. Lamento la actuación del doctor (Ríos), lo siento mucho porque hay un porcentaje elevado de magistrados correctos. La vergüenza es el sentir de todos nosotros (los jueces).

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, ha dicho que la institución “está herida, pero no está muerta”. ¿Comparte esa opinión?

Los motivos por los cuales estamos en esta situación son graves, pero eso no significa que no saquemos fuerzas para salir adelante, a través de nuestros actos y de las resoluciones que podamos emitir. No se puede generalizar.

Lamentablemente, hemos escuchado a magistrados de alto rango como César Hinostroza, juez supremo, en presuntos actos ilícitos.

Ellos ya están siendo sometidos a una investigación de parte de órganos superiores y los resultados emitidos dictaminarán de acuerdo a su responsabilidad. La Contraloría ya está investigando y nosotros estamos colaborando.

El procurador Anticorrupción del Callao, Engie Herrera, ha manifestado que los procesos al gobernador regional Félix Moreno y a otros investigados de Chim Pum Callao no prosperan. ¿Se ha encubierto a estos funcionarios?

Yo no puedo afirmar ello porque recién estoy asumiendo el cargo. Estamos acá para trabajar arduamente y revertir la situación que se vive en esta jurisdicción. Los audios difundidos serán sometidos a investigación ante las instancias competentes.

El amiguismo y el compadrazgo abundan en el Poder Judicial y otros órganos de justicia. Podrían existir más Ríos encubiertos en su jurisdicción. ¿Por qué deberíamos de confiar en los jueces?

Acá no habrá amiguismo ni nada de eso. Nuestra actuación será transparente. Le pido a la ciudadanía que cualquier acto que ellos consideren irregular lo denuncien. Las puertas de mi despacho están abiertas.

El último miércoles, Rodríguez se reunió con titulares de las 35 cortes del país, el Consejo Ejecutivo y la Comisión Encargada de Elaborar un Planteamiento Estratégico. ¿A qué acuerdos llegaron?

Aún no hay acuerdos concretos. Por ahora, solo han sido lluvia de ideas sobre planteamientos de tipo orgánico, jurisdiccional y administrativo. A partir de ellos sacaremos puntos concretos.

Se declaró en emergencia el Poder Judicial. ¿Era necesario?

Me parece una decisión correcta debido a la coyuntura que estamos viviendo. Se tiene que revertir la situación.

Algunos especialistas piden que Duberlí Rodríguez dé un paso al costado para permitir una reforma en el Poder Judicial. ¿Está de acuerdo?

Sobre ese tema prefiero no opinar.

En esta coyuntura, ¿no cree que su presencia afecta la imagen del Poder Judicial?

Esa pregunta no la puede hacer en la medida de que no hay la certeza de que el señor (Rodríguez) haya intervenido en algún acto ilícito.

Mañana, la Junta de Portavoces del Congreso decidirá si admite la convocatoria que hizo el presidente Martín Vizcarra para que se lleve a cabo un Pleno para poder remover del cargo a los miembros del CNM. ¿Qué le parece?

Me parece una medida acertada para que se analice la situación de los consejeros del CNM y de otros órganos de justicia con el fin de que se conduzcan a los canales correspondientes.

¿Cree que la comisión que creó el Gobierno y que preside Allan Wagner dé resultados?

Espero que haya propuestas y resultados concretos por el bien del Poder Judicial. Están en pleno proceso de trabajo.

¿Qué les exhortaría a los magistrados del Poder Judicial implicados en los audios?

La exhortación es que colaboren como hombres de derecho. Tienen que conducirse de acuerdo a ley. Les sugeriría que se sometan al proceso disciplinario correspondiente. Si es que se emite una sanción drástica, tendrán que aceptar.

FICHA TÉCNICA

* Flor Guerrero Roldán es abogada de profesión. Antes de asumir la presidencia de la Corte de Justicia del Callao, estuvo a cargo de la Sala Laboral Permanente del primer puerto.

* Ha sido jefa de la Unidad Anticorrupción de la OCMA en los años 2015 y 2016. Además, ha sido jefa de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) del Callao.

* Guerrero pidió al Ministerio de Justicia que “emita el reglamento del trabajador judicial”, a fin de “tener empleados por meritocracia”.