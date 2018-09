El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Luis López Vilela, indicó a Perú21 que citarán al presidente Martín Vizcarra para que brinde su testimonio por el caso Chinchero, en su condición de ex ministro de Transportes en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

López indicó que analizarán la información que les proporcione el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien días atrás abrió una investigación preliminar al ex ministro de Economía Alfredo Thorne por la construcción del aeropuerto en el Cusco.

" A Vizcarra no lo vamos a llamar como presidente sino como el ex ministro de Transportes que veía este tema (la construcción del aeropuerto de Chinchero). Todos los funcionarios que estuvieron involucrados en el caso Chinchero deben volver a ser llamados", anotó.

Vea también Fiscal de la Nación no acudió a la Comisión de Fiscalización del Congreso

Pedro Chávarry estaba citado para este miércoles a la Comisión de Fiscalización para informar precisamente sobre el caso Chinchero, pero no asistió.

En un oficio, señaló que tenía programado un viaje a México; sin embargo, como informó este diario, horas después el funcionario decidió cancelar su vuelo por temor a críticas.

"La citaciones serán puestas en debate con los miembro de la comisión. La ex viceministra Fiorella Molinelli, el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y el ex ministro Thorne también deberían acudir", dijo López.