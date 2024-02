¿Con las horas contadas? La Fiscalía de la Nación y la Defensoría del Pueblo están revisando la inscripción del partido político Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.) cuyo líder, el exconvicto Antauro Humala, tiene una actitud abiertamente antidemocrática, la cual está expresada claramente en todos sus actos y declaraciones públicas.

El congresista Alejandro Muñante cursó oficios a ambas entidades el pasado 23 de febrero, en los que pide que soliciten ante la Corte Suprema de Justicia que declare la ilegalidad de esta agrupación, avalada por el registro oficial de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Todavía no he recibido respuesta ni de la Fiscalía ni de la Defensoría. Si no responden hasta la próxima semana, remitiré esto a la Mesa Directiva del Congreso para que ellos hagan el reiterativo. No hay un plazo máximo, dependemos enteramente de la voluntad de estas autoridades”, declaró Muñante a Perú21.

Es preciso indicar que el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas señala que “la Corte Suprema de Justicia, a pedido del fiscal de la Nación o el defensor del Pueblo (...) podrá declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos”. Uno de los supuestos por los que se configura este escenario es que la agrupación esté “legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos”.

En el oficio, el legislador adjuntó extractos de una entrevista que Antauro Humala ofreció el 22 de febrero de 2024 en Bethel Radio. En ella, expresa que para “moralizar a las Fuerzas Armadas” hay dos métodos, uno que “cuesta US$8,000 millones de dólares” y otro que “te cuesta dos cacerinas, porque fusilándose a dos generales y tres coroneles el Ejército en tres días se pone operativo”.

Cuando el entrevistador le consulta si desea cerrar el Congreso, Antauro responde que sí, y que “un comandante general debería dar un golpe de Estado no anodino”.

Larga es la lista de acciones y declaraciones de Antauro Humala contrarias al Estado de derecho y al orden democrático en el país. A pesar de esa evidente coyuntura, algunas autoridades le han dado la espalda a la realidad.

NO HAY PEOR CIEGO…

Uno de ellos es el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas. El último lunes, dijo que “no existe un partido A.N.T.A.U.R.O.”. En Radio Santa Rosa, indicó que una agrupación con ese nombre “no está inscrita”, en el registro oficial de organizaciones. “Lo que está inscrito es el partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, que no tiene sigla”, añadió.

Ayer, la cuenta de X del JNE publicó la relación de agrupaciones que están inscritas. Allí señalan que “cada partido solicita inscribirse con o sin siglas”. La imagen que acompaña el tuit, indica que el partido del exreo Antauro Humala no solicitó su adhesión electoral con siglas. Así de fácil se le saca la vuelta a la ley.

El congresista Muñante también remitió al JNE un pedido para que haga una revisión posterior a la inscripción de A.N.T.A.U.R.O., señalando que el JNE debe fiscalizar que el contenido del programa político de cada partido sea acorde a la forma de Estado establecido. Cita, además, un artículo de la Ley de Organizaciones Políticas que indica que “es posible advertir controles a priori preventivos y a posteriori o sucesivo”, para este efecto.

A pesar de ello, Salas Arenas remitió el pedido de Muñante a la Fiscalía y la Defensoría, lo que para Muñante es “un lavado de manos, se ha sacudido de una responsabilidad que sí le compete. El JNE no es una mesa de partes. No puede ser que le presenten cualquier cosa y acaten a rajatabla, y el partido logre engañar a la ciudadanía. Eso es avalar la criollada”, manifestó.

TENGA EN CUENTA

Peligros. Según una encuesta de Ipsos para Perú21Foro, Antauro Humala se encuentra en segundo lugar de intención de voto para las elecciones de 2026, por detrás de Keiko Fujimori.

Exreo. El 18 de agosto de 2022, Antauro salió en libertad luego de 17 años.

