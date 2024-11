“Fiscalía nos tiene en el limbo nueve años”

El vocero legal de la empresa de palma aceitera Ocho Sur conversó con Perú21TV sobre el problema legal que vienen enfrentando durante nueve años. Óscar Schiappa-Pietra, vocero legal de Ocho Sur, a continuación.

¿A qué se dedica Ocho Sur en Ucayali?

Ocho Sur fue constituido en 2016 para el cultivo y el procesamiento de aceite de palma. Este es exportado todos los días hasta la costa, donde se almacena y una vez al mes, de esos depósitos de aceite de palma, viajan a todas partes del mundo. Al constituirse Ocho Sur adquirió mediante un remate bancario los activos de dos fundos. Desde 2019 a la fecha hemos creado casi 2,000 puestos de trabajo en Ucayali, somos el principal empleador formal en toda la Amazonía. Estamos contribuyendo a que cientos de familias dejen los cultivos de coca, dejen actividades de deforestación para involucrarse en una actividad absolutamente legal.

El Ministerio Público tiene una teoría de un caso en donde se implica Ocho Sur con deforestación…

Absolutamente falso, eso es lo que ha señalado preliminarmente y fuera del proceso regular el fiscal a cargo Álvaro Rodas. Son nueve años de investigación que incluso comenzó antes que Ocho Sur existiera como empresa. El fiscal no ha cumplido con formular acusación, pero se permite solicitar una medida extremadamente gravosa, la expropiación indirecta, es decir, quitarle la administración a los legítimos propietarios sin que exista una acusación donde se señale de qué se nos acusa. Se habla de deforestación y hoy tenemos imágenes satelitales que no pueden ser sobornadas y que no admiten errores de interpretación.

¿Qué problema hubo entre 2011 y 2012 en los terrenos que ustedes adquirieron?

Los inversionistas de Ocho Sur encargaron un análisis legal para identificar cualquier irregularidad que pudiese haber y no se identificó problema alguno en materia de deforestación. Hemos tomado conocimiento que hay imputaciones de que se habría deforestado y, de hecho, los predios donde actúa Ocho Sur han tenido cobertura boscosa. Eso es algo que le corresponde a las autoridades investigar y ocurrió antes que Ocho Sur exista como empresa. Como el fiscal no tiene cómo acusarnos, ha construido una ficción del caso donde pretende decir que nosotros somos parte de la organización criminal con los anteriores propietarios.

Estamos hablando de Dennis Melka, que fue director en algún momento de la empresa a la que ustedes le compran esas tierras…

Por un brevísimo periodo, producida la compra en remate bancario, el señor Melka tenía algunas acreencias a su favor con la empresa y, por lo tanto, tenía derecho a tener un asiento en el directorio. Obviamente, esa no era una situación que nos generaba comodidad y apenas se logró, en el año 2019, se liquidó toda la relación que existió de modo absolutamente transitorio y legal con el señor Melka, de participar en el directorio, de ser accionista y de tener cualquier posibilidad de influencia en 2019.

¿Por qué me dice que no se sentían cómodos con Dennis Melka?

Simplemente, veíamos que había esas imputaciones (en contra de Melka) y consideramos que no correspondía —independientemente cuál sea la verdad definitiva que las autoridades todavía tienen que determinar— con los estándares que nosotros, como empresa, tenemos en materia de responsabilidad ambiental, de responsabilidad social y de gestión gerencial. El señor Melka incurrió en bancarrota.

Hoy por hoy, Dennis Melka ¿no tiene ninguna relación con Ocho Sur?

Absolutamente ninguna, ni como accionista, ni como funcionario, ni como empleado, ni como proveedor y eso está debidamente documentado.

¿Por qué las ONG que se autodenominan ambientalistas los atacan?

Nosotros creemos que es muy importante para la salud democrática del país que existan ONG y que estas puedan proveer una voz crítica, pero a la vez es fundamental que tengan un compromiso claro con la verdad y no estén fabricando historias. Lamentablemente, algunas ONG ven que nosotros competimos con ellas. Estas son organizaciones que reciben fondos del exterior para promover el ‘desarrollo’ socioeconómico de la población donde haya pobreza y abusos, entonces lamentablemente hay un mecanismo perverso generado por personas y fuentes de financiamiento muy bien intencionadas, pero que contribuyen a alimentar la posibilidad de que discursos que se apartan de la verdad terminen propagándose.

¿Ustedes han invitado a estas ONG a visitarlos?

Los hemos invitado mil veces por escrito, hasta con cartas notariales, y aprovechamos nuevamente para que podamos tener la ocasión de conversar con ellos, intercambiar información, ver donde nosotros podemos estar fallando, recibir su retroalimentación crítica, pero a la vez aclararles cosas, pues están afirmando cosas que no son ciertas y que constituyen un engaño.

¿Si se impone esa administración judicial, cuál serían los efectos para Ocho Sur?

El fiscal Rodas, en días recientes, le ha escrito al juez diciendo que recién está en el 50% de revisión de la información que necesita para formular acusación después de nueve años. Los plazos han vencido largamente. Si tienen que acusar, nos defenderemos, pero que nos acusen. Lo que no se puede hacer es mantener a una inversión extranjera nueve años en el limbo y en una situación absolutamente irregular donde el fiscal se ha permitido, ante medios de comunicación, declarar y anunciar que nos va a acusar cuando a la vez, frente al juez, agarra y sostiene que recién está en el 50% de la investigación.

El vocero de Ocho Sur aseguró que se encuentran en trámites de aprobar el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

Este es un instrumento que especifica las inversiones que debe realizar la empresa para reducir o eliminar los daños medioambientales que estén ocasionando, de ser el caso.

Óscar Schiappa-Pietra manifestó que no les preocupa alguna observación que les hagan en el PAMA, pues la absolverán técnicamente.

