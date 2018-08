La fiscal Rocío Sánchez presentó esta madrugada un pedido de 36 meses de prisión preventiva para 13 miembros de 'Los Cuellos Blancos del Puerto', la presunta organización criminal -entre los que figuran los empresarios Antonio Camayo y Mario Mendoza- que fue destapada a partir de la difusión de los audios de la vergüenza.

Once integrantes ya habían sido detenidos de manera preliminar el pasado 29 de julio. Precisamente, hoy se vencía el plazo de 15 días para que Sánchez formalizara la investigación preparatoria.

Entre los otros detenidos se encuentran ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, a quien se señala de ser el cabecilla de la organización; su ex asesor Gianfraco Paredes y su ex chofer Jhon Misha; y José Cavassa Roncalla, ex asesor de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La semana pasada, Fernando Alejandro Seminario Arteta se entregó de manera voluntaria a la justicia. Sobre Seminario también pesaba una orden de detención preliminar por supuestamente pertenecer a 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

El Poder Judicial informó que mañana se realizará la audiencia en donde el Ministerio Público sustentará su solicitud.