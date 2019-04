Fiscalía solicitó impedimento de salida del país por 18 meses para Luis Alva Castro

El fiscal José Domingo Pérez solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país por 18 meses para el aprista Luis Alva Castro, quien es investigado por recibir presuntamente US$200 mil de la empresa Odebrecht para financiar la campaña presidencial de Alan García en 2006.

La audiencia fue programada por el juez Richard Concepción Carhuancho para este jueves a las 3:00 pm.

Fue el ex mandamás de Odebrecht, Jorge Barata, quien el año pasado reveló en un interrogatorio a fiscales peruanos que la compañía abonó dinero a la referida campaña por pedido de Alva Castro. Aunque en su momento el ex ministro del Interior negó la imputación.

"Con la conciencia tranquila —y de ser solicitado— me someteré a las investigaciones judiciales, fiscales y congresales, pues no tengo nada que ocultar", expresó el ex funcionario en un comunicado aquella vez.

En esta semana, además, el portal IDL-Reporteros publicó documentos que administra la constructora brasileña en la que se detalla una entrega de US$100 mil que fueron repartidos entre Alva Castro (US$60 mil) y el Apra (US$40 mil).