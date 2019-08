Fiscalía solicitará medidas restrictivas contra Joaquín Ramírez

La situación judicial de Joaquín Ramírez, exsecretario de Fuerza Popular (FP), dará un giro de 180 grados. Las acusaciones contra el excongresista, por el presunto delito de lavado de activos, son contundentes. Por ello, el fiscal Wilson Salazar, a cargo de la pesquisa, pedirá en los próximos días medidas restrictivas en su contra. Estas irían desde un impedimento de salida o la prisión preventiva.



Tras la formalización de la investigación fiscal a Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular y a su lidereza Keiko Fujimori, que se realizó en julio pasado, Perú21 pudo conocer que Salazar quiere asegurarse que Ramírez y compañía afronten la investigación en suelo peruano.



OBSTRUCCIÓN DE PESQUISA

Para el fiscal Salazar, quien reabrió la investigación en setiembre de 2017 a pedido de la Procuraduría de Lavado de Activos, Joaquín Ramírez obstruye la pesquisa al no entregar la información que solicita la Fiscalía, como por ejemplo la documentación sobre la compra y venta de sus propiedades.



“No basta con que solo asista a las diligencias fiscales también tiene que entregar la documentación requerida” , explicó. La misma fuente recordó que el Ministerio Público aún se encuentra realizando un peritaje contable a las propiedades y empresas de Ramírez para determinar si lavó dinero o no.

“Debido a la gran cantidad de información, hay un 50% de avance aproximadamente en el peritaje”, dijo la fuente.



Pero José Castillo, abogado de Ramírez, aseguró que han entregado “toda la documentación que nos ha solicitado el fiscal, sin excepción alguna”.



La hipótesis de la Fiscalía es que Ramírez lavó US$15 millones para Keiko Fujimori, a través de una cadena de grifos.

Keiko Fujimori cumple 44 años recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. (Foto: Poder Judicial) Keiko Fujimori cumple 44 años recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. (Foto: Poder Judicial)

En plena campaña electoral (2016), el piloto Jesús Vasquez, quien asegura ser exinformante de la DEA (Organismo que combate el tráfico ilícito de drogas en Estados Unidos), denunció que Ramírez le dijo que Fujimori le dio 15 millones de dólares para que que legalice el dinero.



En diálogo con este diario, Jesús Vásquez, dijo que se mantiene firme en su denuncia y que la DEA tiene las pruebas de sus afirmaciones.



FACTOR COGECO

En esta nueva etapa de investigación, el fiscal Salazar ha podido corroborar que las cuentas de Ramírez no están del todo claras. La Fiscalía también investiga la compra de dos inmuebles valorizados en más de 4 millones de dólares.



Hasta el momento, el fiscal ha podido detectar millonarias transacciones no sustentadas, préstamos simulados, compra de bienes subvaluados, entre otras irregularidades.



Uno de las empresas en cuestión del exlegislador fujimorista es COGECO, que se creo en el 2005 con un capital de solo mil soles por Osías Ramírez, actual congresista fujimorista.

Cinco años después la firma pasó a manos de Joaquín y los ingresos se multiplicaron y con ello pudo adquirir sus inmuebles como la casa de Surco, que se utilizó como local de campaña de Fuerza Popular.



Salazar también ha pedido al juez Víctor Zúñiga el levantamiento de la inmunidad del legislador y hermano menor de Joaquín, quien también es investigado por el delito de lavado de activos. El fiscal Salazar ha calificado al clan Ramírez como una organización criminal.

Perú21 Perú21

TENGA EN CUENTA

*Perú21 intentó comunicarse con Joaquín Ramírez para solicitar su descargo pero su abogado nos dijo que seguía internado por problemas de salud.



*Hace una semana, el excongresista tuvo un accidente en moto. Pero, parece no estar tan grave porque horas después estuvo muy activo en sus redes sociales.



*El pasado 2 de agosto, a través de Twitter agradeció a quienes lo acompañaron en ese “momento difícil”.



*El 26 de julio de 2019, Ramírez dijo que “he colaborado con la Fiscalía. He acudido a cuanta diligencia se me ha citado y entregado la documentación que se me ha requerido”.