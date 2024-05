La congresista fujimorista Tania Ramírez criticó a la Fiscalía de la Nación luego que se formalizara la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte como autora del delito de cohecho pasivo impropio, y sugirió que se trata de un tema de género en contra de las “mujeres políticas”.

“La Fiscalía ya tiene por obsesión atacar a las mujeres políticas. Pareciera que es algo que los identifica, que los caracteriza. Se prenden así de esa forma de las mujeres.

Ramírez no tardó en mencionar también a su lideresa Keiko Fujimori, quien es investigada por lavado de activos en el caso ‘Cócteles’, y a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

Lo han hecho con Keiko, la señora Benavides, [ahora con] la señora presidenta. Seamos respetuosos”, afirmó la congresista a la prensa.

En esa misma línea, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Angela Hernández, consideró que la denuncia constitucional en contra de Dina Boluarte sería un acto de acoso en contra de una mujer en el poder.

FEMINISTAS RESPONDEN





Al respecto, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), considerado como organización feminista, refirió que “exigir rendición de cuentas no es acoso político”.

“No, señora ministra, la presidenta Dina Boluarte no es víctima de acoso. Es su obligación rendir cuentas al país y nuestro derecho es exigírselo por transparencia”, señaló Promsex.

“Si a usted, señora ministra, le preocupa la situación del acoso en el país, debe pronunciarse contra el hostigamiento político que muchas mujeres que son autoridades vienen sufriendo constantemente”, agregó.

Incluso, cuando se destapó el caso de los Rolex de la mandataria, las ministras de Cultura y Desarrollo Agrario y Riego, Leslie Urteaga y Jennifer Contreras respectivamente, también señalaron que las investigaciones que se iniciaron por este tema tenían motivaciones de género.

En ese momento, la subdirectora de la organización feminista Manuela Ramos, Rocío Gutiérrez, rechazó la instrumentalización de la lucha feminista.

“A mí me parece que lo que hace la presidenta es instrumentalizar una lucha que las mujeres y el movimiento feminista hemos tenido durante muchos años, que es hablar de representación, pero no solamente de presencia, no es solamente que las mujeres estén en el poder porque de nada nos sirve que haya una mujer en el poder cuando su comportamiento es totalmente patriarcal”, refirió, según informa Infobae.





