El Ministerio Público presentó un proyecto de ley “ante la ausencia de un marco jurídico y una regulación específica sobre la disposición final de cadáveres cuya entrega o actos funerarios podrían significar un riesgo para la sociedad”, tras la muerte del cabecilla terrorista Abimael Guzmán.

La iniciativa presentada por la fiscal de la nación busca modificar el artículo 114 de la Ley General de Salud, facultando a jueces y fiscales a tomar una decisión sobre el particular. “De aprobarse esta iniciativa, se aplicaría también al caso de Abimael Guzmán Reinoso, toda vez que el Ministerio Público mantiene su cadáver en la Morgue del Callao”, se lee en el documento.

La propuesta de la Fiscalía sostiene que el fiscal o juez, tras analizar cada caso, puede disponer que los cuerpos tengan otro destino final, como la cremación para que los operadores de justicia puedan ponderar los derechos de los familiares frente a un interés social o estatal más amplio, así como resolver conforme a sus competencias legales.

Con este proyecto de ley, la Fiscalía “busca solucionar el vacío legal que existe actualmente, dado que la Ley General de Salud contempla la disposición de cadáveres que pertenecen a personas no identificadas o no reclamadas por familiares, siempre y cuando no hubiera una investigación de por medio, pero no prevé situaciones especiales como la que se ha presentado con el caso del cabecilla terrorista Abimael Guzmán Reinoso”.

En esa línea, esperan cubrir los supuestos que actualmente no están contemplados en la ley y no brindan una solución a los problemas de la sociedad y su convivencia.

