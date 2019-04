Fiscalía pidió prisión preventiva para socio de PPK, Gerardo Sepúlveda

El fiscal José Domingo Pérez reveló esta mañana que ha solicitado la prisión preventiva por 36 meses del empresario chileno Gerardo Sepúlveda, socio del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski que administró la empresa de este último mientras se desempeñaba como ministro de Estado.

Durante la audiencia de pedido de prisión preventiva para Kuczynski, que se reanudará mañana, Pérez argumentó que solicitó esa medida porque Sepúlveda no registra arraigo fijo.

"Dicho ciudadano no se encuentra apersonado con un domicilio procesal a la carpeta fiscal, pero sí con un domicilio en Isidora Goyenechea 3365 oficina 1202, Los Condes, en Santiago de Chile", manifestó.

Pérez explicó que se debe recibir vía Cooperación Judicial Internacional la confirmación de la notificación al ciudadano chileno sobre el proceso que se le sigue para recién formalizar una audiencia en la que se evaluará el requerimiento.

Sepúlveda manifestó a la Fiscalía que la firma Westfield Capital, propiedad de PPK, le ha pertenecido "cien por ciento" a Kucyznski en todo momento, incluso cuando el ciudadano chileno tenía control sobre ella.

El empresario ha sido socio del ex mandatario en la empresa First Capital, que también concretó asesorías en Perú con la empresa Odebrecht en la ejecución de obras públicas. De acuerdo al Ministerio Público, esas consultorías las ganó gracias a la influencia que PPK como hombre de gobierno durante la gestión del ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006).

Al ex jefe de Estado se le imputa el delito de lavado de activos por las transferencias que hizo de los ingresos que recibió su compañía tras contratar con Odebrecht mientras él era alto funcionario. Según el Ministerio Público, con ese presunto dinero ilegal compró su vivienda en San Isidro.