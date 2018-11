El Ministerio Público presentó un pedido de nulidad ante la Corte Suprema del Poder Judicial para revocar la sentencia que absolvió a los dirigentes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef ) del presunto delito de apología al terrorismo.

Según informó el Ministerio Público, la solicitud planteada por el fiscal superior Isidoro Jesús Prado León también pide que sea un nuevo colegiado el que se pronuncie sobre la denuncia que presentaron contra los miembros del Movadef.

El colegiado E de la Sala Penal Nacional absolvió a Alfredo Crespo, Alberto Mego Márquez y Oswaldo Esquivel Caycho del presunto delito de apología al terrorismo por el que fueron denunciados.

#FiscalíaInforma | Primera Fiscalía Superior Penal Nacional interpuso pedido de nulidad ante la Corte Suprema para revocar sentencia que absolvió a dirigentes del MOVADEF, acusados de ensalzar al cabecilla de #SenderoLuminoso, Abimael Guzmán Troncoso.https://t.co/jFruMfGEBupic.twitter.com/LkH3z4diZS — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 28 de noviembre de 2018

Según la acusación del fiscal Prado León, estos imputados habrían cometido esta apología a través de la redacción y difusión de un documento llamado "Periódico Marxista Leninista Maoísta Amnistía general" en setiembre del 2010.

En este documento, calificaron a Abimael Guzmán, cabecilla de Sendero Luminoso, como el más grande intelectual, filósofo, marxista, leninista y maoísta de nuestra época. Esto, para la fiscalía, debería ser pasible de una condena por apología al terrorismo.

"Sin embargo, los magistrados del colegiado E de la Sala Penal Nacional resolvieron que no existe delito, al considerar que no se puede criminalizar expresiones que, si bien pueden ser criticadas, no son de relevancia penal", cuestionó el Ministerio Público en su comunicado.