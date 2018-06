Fiscalía pidió investigar a Ollanta Humala y ex ministros por caso Gasoducto del Sur El fiscal anticorrupción Luis Ballón dispuso que se remita un informe a la Fiscalía de la Nación para que esta instancia determine si se abre o no indagación al ex mandatario.

- / - El gobierno del ex presidente Ollanta Humala modificó la construcción del Gasoducto Sur Peruano. (Perú21) - / - El ex presidente Ollanta Humala acudió a la comisión Lava Jato para explicar su papel en la ejecución del GSP. (Perú21) - / - El ex directivo de Odebrecht Jorge Barata tuvo un papel trascendente en la ejecución de la obra. (Perú21) - / - El Gasoducto Sur Peruano busca llevar el gas de Camisea al sur del país. (USI) - / - El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, deberá de determinar si la investigación al GSP incluirá al ex presidente Humala. (Perú21) - / -