Fiscalía investiga si PPK ofreció beneficios para evitar vacancia

Pedro Pablo Kuczynski está en la mira de la Fiscalía ya que el titular de esa institución, Pablo Sánchez , abrió una indagación previa para esclarecer si el renunciante presidente ofreció beneficios políticos a cambio de evitar su vacancia.

El diario El Comercio informó que con este proceso se investigará las razones que motivaron el indulto humanitario que otorgó Kuczynski al ex mandatario Alberto Fujimori , en la víspera de la Navidad de 2017, y si con ello se incurrió en actos ilícitos.

Incluso ya se habrían programado diligencias con los ex funcionarios que participaron en el proceso de excarcelación de Fujimori . Entre ellos figuran los ex integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia, el ex viceministro de Justicia Juan Falconí y el ex secretario técnico, Camilo Santillán Vergara.

También serían convocados los ex ministros Enrique Mendoza (Justicia) y Fernando D’Alessio (Salud). A PPK se le solicitará un descargo por escrito.

En este caso también se analizarán los videos que grabó el congresista de Fuerza Popular, Moíses Mamani, a sus entonces colegas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocangel, a quienes denunció por intentar comprar su voto de cara al debate de vacancia presidencial .

De acuerdo al mismo medio, la disposición fiscal se sustenta en la denuncia interpuesta por el procurador anticorrupción Amado Enco , quien en abril solicitó al Ministerio Público investigar los hechos en torno al indulto y su relación con los votos que permitieron que Kucyznski se salvara de la destitución en diciembre.