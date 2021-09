Anoche, en un lugar desconocido y en absoluta reserva, fue incinerado el cadáver del sanguinario cabecilla de la agrupación terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reinoso, quien sembró el terror y la destrucción y causó la muerte de más de treinta mil peruanos durante su demencial accionar, el mismo que desató en la década de los 80 en nuestro país.

Doce días transcurrieron desde su muerte, el pasado sábado 11 de setiembre. Recién ayer, poniendo fin a una larga e inexplicable espera, el Cuarto Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao dispuso la cremación de los restos del genocida.

La orden fue notificada inmediatamente a la Autoridad Sanitaria y a los ministerios de Justicia y del Interior, que se encargaron de recoger el cuerpo de la Morgue Central del Callao. El plazo para su cumplimiento, de acuerdo a la ley aprobada recientemente por el Parlamento, era de 24 horas. Sin embargo, fuentes de Perú21 confirmaron que anoche mismo se llevó a cabo la incineración y se dispuso la dispersión de las cenizas en un lugar también “de naturaleza reservada”. Finalmente, Abimael Guzmán, el asesino de miles de peruanos, ya no existe.

INNECESARIA DEMORA

Diana Jáuregui, sobreviviente de la masacre de Soras, en Ayacucho, donde Sendero Luminoso asesinó a 117 comuneros en 1984, manifestó que el gobierno esperó mucho tiempo para tomar una decisión sobre este caso.

“(Guzmán) está acabando como tenía que acabar, pero no se tenía que pensar tanto, no había que tomarse tanto tiempo para tomar una decisión así. Esto debe servir para los próximos (casos) porque la cúpula senderista todavía está viva y se supone que no debería pasar esto de que el gobierno pase la pelota”, declaró a este diario.

SEGUIRÁ LA LUCHA

Para el experto en temas de terrorismo y narcotráfico, Pedro Yaranga, con la tardía cremación del senderista se extingue su presencia física, pero no su retorcida ideología.

“Lo que desaparece del país es el cuerpo de Abimael Guzmán, pero su pensamiento continúa arraigado en algunas personas y eso es lo que hay que combatir con el tiempo, es un trabajo de sociedad-Estado”, advirtió.

Agregó que el destino final del genocida pudo haberse resuelto con mayor prontitud, pero lo impidió el hecho de que cuestionados ministros votaran en contra de tomar medidas inmediatas. “Esto se debió tratar desde el gobierno, pero no lo hizo porque tiene personas ligadas a esta organización terrorista. Finalmente es gracias a una acción del Congreso de la República que sus restos han desaparecido”, señaló.

Por su parte, el exGEIN José Luis Gil lamentó que el Estado no haya anticipado este escenario y no haya tomado las previsiones para enfrentar la muerte de quien tanto daño le hizo al país.

“Hemos visto la parsimonia de este gobierno por sus obvias relaciones con Sendero Luminoso. Esa parsimonia ha sido vencida por la presión de la sociedad y de algunas autoridades, hasta el punto que se tuvo que dar una norma para que no haya obstáculos que frenaran la cremación de este sujeto”, expresó.

TENGA EN CUENTA

La Ley N° 31352 que definió el destino del cadáver de Guzmán fue dada por el Congreso la semana pasada ante la negativa del Poder Ejecutivo a tomar una decisión al respecto.

Abimael Guzmán ordenó numerosos atentados terroristas, emboscadas y ejecuciones en Lucanamarca, Soras, Tarata, Canal 2, etc.

El premier Guido Bellido es investigado por apología al terrorismo y el titular de Trabajo, Iber Maraví, habría participado en atentados terroristas en los años 80.

“La tardía cremación de Guzmán extingue su presencia física, mas no su retorcida ideología”, dijo el experto en temas de terrorismo, Pedro Yaranga.

