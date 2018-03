Fiscalía incautó documentos en la Confiep tras declaración de Jorge Barata

Apenas un día después de que el ex directivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata , declarara a fiscales peruanos que se reunió con miembros de la Confiep para coordinar aportes en favor de la campaña de Keiko Fujimori, en 2011, un equipo de la Fiscalía de Lavados de Activos llegó ayer muy temprano a la sede del gremio para incautar documentación.

En el interrogatorio del pasado miércoles realizado en Sao Paulo (Brasil), según fuentes fiscales, Barata contó que fue convocado, junto a directivos de otras empresas, por el entonces presidente de la Confiep, Ricardo Briceño, quien, tras expresar su preocupación por la posibilidad que tenía Ollanta Humala de ser elegido mandatario, pidió apoyar la candidatura de Fujimori.

En esta reunión, celebrada en las oficinas del gremio empresarial, según dijo el ex ejecutivo, se acordó el desembolso de US$200 mil de parte de Odebrecht para fines publicitarios.

Fue a partir de esta declaración, contaron fuentes del Ministerio Público a Perú21, que los fiscales acudieron a la sede de la Confiep para incautar documentos y videos que demostraran dicha reunión y lo que se discutió en ella. Las fuentes indicaron que la diligencia se realizó desde tempranas horas “para evitar que se pueda ocultar o destruir” información.

Lo que dijo Barata respecto a la campaña fujimorista, según pudo conocer este diario, fue que entregó, en dos armadas de US$500 mil, US$1 millón al entonces secretario general de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama, y al ex ministro Augusto Bedoya para que sean usados en actividades proselitistas.

Ayer, sin embargo, a través de un comunicado que envió desde Estados Unidos, Yoshiyama negó lo dicho por Barata. “He tomado conocimiento de las declaraciones del Sr. Barata hoy en Sao Paulo. En ellas se dice que yo habría recibido 500,000 dólares de Odebrecht para la campaña electoral de 2011. Eso es completamente falso y lo niego rotundamente”, se leía en la misiva.

No obstante, el documento estaba fechado el 27 de febrero, un día antes de que el empresario brasileño hablara sobre los aportes al fujimorismo (28 de febrero). ¿Cómo sabía Yoshiyama lo que diría Barata horas después?

Al darse cuenta de ello, el secretario general de FP, José Chlimper, dijo desde Twitter que se trató de “un error tipográfico” y corrigió la fecha por el 28 de febrero.

Jorge Barata El aporte de los implicados por Barata. (Perú21)

NIEGA APORTES POLÍTICOS



Tras ser implicados por Barata, desde la Confiep salieron a señalar que no entregaron aportes al fujimorismo. El presidente del gremio empresarial, Roque Benavides, manifestó que desde esa organización no se realizan ese tipo de contribuciones.

Pero lo que Benavides admitió fue que las compañías más importantes del país juntaron un fondo de US$2 millones para iniciar una campaña mediática contra Humala, quien finalmente derrotó a Fujimori en segunda vuelta electoral y fue electo jefe de Estado en 2011. Para esa bolsa, sostuvo, Odebrecht entregó US$200 mil, los mismos a los que se refirió Barata.

“El señor Ollanta Humala hablaba contra el sistema. Nosotros consideramos que debíamos hacer una campaña que nos costó por encima de dos millones de dólares; una de las veintitantas empresas que contribuyeron fue Odebrecht. (…) Lo hicimos por lo menos para cambiar la discusión del ambiente político; el señor Humala cambió su posición producto de que había opiniones a favor de la empresa privada”, manifestó Benavides a RPP.

Agregó que se entregó a los fiscales toda la información que solicitaron en su visita inopinada. “No tenemos nada que ocultar”, sostuvo.

HACIENDO CUENTAS



En marzo de 2016, Perú21 informó que Jaime Yoshiyama Tanaka, directamente y a través de familiares y socios vinculados a las empresas de su familia, aportó S/1.2 millones a las campañas fujimoristas de 2011 y de 2016.

Esta astronómica cifra fue identificada por este diario luego de sistematizar y analizar los reportes remitidos por Fuerza Popular a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE.

En la campaña fujimorista de 2016, la agrupación naranja tuvo ingresos que superaron los S/3.4 millones hasta fines de 2015, el aporte de los Yoshiyama también se hizo presente.

Los Yoshiyama, Sasaki y socios de la empresa familiar depositaron en estas dos campañas S/1’274,000. Si solo se consideraba el último proceso electoral, Yoshiyama y su grupo aportaron S/719 mil y, en 2011, S/554 mil.

Fuentes de la ONPE consultadas aquella vez señalaron que resultaba inusual, mas no ilegal, que Jaime Yoshiyama y sus familiares hicieran los desembolsos. Indicaron que pudo haber fraccionamientos de las aportaciones para burlar los topes de la ley.

DATOS



- A través de una nota de prensa, Luis Alva Castro negó haber pedido o recibido dinero de Jorge Barata u Odebrecht. “Con la conciencia tranquila y –de ser solicitado– me someteré a las investigaciones judiciales, fiscales y congresales, pues no tengo nada que ocultar”, expresó.



- El presidente Pedro Pablo Kuczynski señaló que Barata “no ha ofrecido ninguna prueba” de los aportes y reiteró que no ha recibido dinero de él ni de Odebrecht.



- La premier Mercedes Aráoz señaló que el mandatario no tiene obligación de recibir a la comisión Lava Jato, pero que lo hará “de buena voluntad”.



- Ricardo Briceño rechazó las versiones de Barata y sostuvo que no recibió dinero de Odebrecht. “No sé las razones por las cuales me menciona. Se ha confundido o está malintencionado”, dijo.