Fiscalía hará pública información sobre investigaciones en caso Odebrecht

La Fiscalía lanzará una página web en los próximos días en la que los ciudadanos podrán consultar sobre los avances de cada proceso que compete al caso de corrupción Lava Jato, anunció hoy el titular de esa institución, Pablo Sánchez .

"Las investigaciones son reservadas por ley, pero estamos formando una página web en la que daremos cuenta de cada caso y eso se mostrará en los próximos días", comentó Sánchez en entrevista con Ideeleradio.

Respecto a los posibles cambios de fiscales que investigan a Odebrecht y que haría su sucesor, Pedro Chávarry, el actual fiscal de la Nación sostuvo que está en todo el derecho de hacerlo porque será parte de su gestión.

"Cuando asuma el cargo él tiene que informarse sobre cómo van las cosas, eso es normal, el fiscal de la Nación tiene que imprimir su propio estilo de trabajo, si él considera que se deben hacer ajustes seguro los va a hacer, eso no nos debe preocupar mucho", manifestó.

No obstante, reconoció que esos trascendidos puede afectar el ánimo de muchos fiscales y por ello pidió a que no se exageren en los comentarios porque "es probable que no sucedan (los cambios)".

El funcionario, quien dejará el cargo el próximo 21 de julio, también se pronunció sobre la comisión del Congreso que indaga el pago de sobornos de empresas brasileñas. Indicó que no le consta que el grupo de parlamentarios haga un trabajo más rápido, pero señaló que respeta su labor.

"No cuestiono la labor de la comisión Lava Jato pero nosotros estamos haciendo lo propio, nuestra investgación es técnica, no política como la de ellos", aclaró.

Agregó que la comisión les ha solicitado información de todos los casos que investiga y que han estado respondiendo por escrito, y lo seguirán haciendo en la medida que puedan difundir cierta información.