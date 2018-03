Fiscalía formalizará investigación preparatoria en caso de Susana Villarán

Luego de cuatro meses de haber abierto investigación preliminar en el caso de Susana Villarán, el equipo especial para el caso Lava Jato de la Fiscalía dará el siguiente paso y formalizará la fase preparatoria para esclarecer el presunto financiamiento irregular a la campaña contra la revocatoria de la ex alcaldesa de Lima (2012-2013).

Fuentes del Ministerio Público señalaron a Perú21 que la decisión ha sido tomada por el fiscal Hamilton Castro, a cargo del equipo, luego de haber interrogado a 40 personas entre las que figuran a Anel Townsend, ex vocera de la 'Campaña del No'; José Miguel Castro, ex gerente municipal; Marco Antonio Zevallos, responsable del equipo legal en la campaña por el No; Salomón Lerner, aportante a la campaña; y Marisa Glave, congresista y regidora en la Municipalida de Lima en la gestión villaranista.

Como se sabe, según el publicista Valdemir Garreta, recibió 3 millones de dólares —US$2 de Odebrecht y US$1 millón de OAS—, para asesorar la campaña de la ex funcionaria. Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht, indicó que su firma abonó US$3 millones por pedido del ex gerente municipal José Miguel Castro y de Susana Villarán, sobre los que pesa una orden de impedimento de salida del país.

Ya existen programados otros interrogatorios, que se realizarán entre el 27 de marzo y el 9 de abril. La Fiscalía tomará declaraciones de Eduardo Zegarra, ex teniente alcalde; María Julia Méndez, ex tesorera de la 'Campaña por el N'o; Brigido Oriundo, integrante del colectivo 'Amigos de Lima'; Guillermo Loli, integrante del colectivo 'Amigos de Lima'; Jorge Alfredo Machuca Cerdan, supuesto aportante de la campaña de reelección de Susana Villarán, entre otros.

En noviembre del año pasado, el Ministerio Público informó que las cifras declaradas por la 'Campaña del No' a la revocatoria no coinciden con los montos que recibieron los medios de comunicación por concepto de publicidad, y que estás excederían en más de S/4 millones.

Ese desembolso, según la misma Fiscalía, sería distinto a los US$3 millones que declaró Garreta que recibió para apoyar a la gestión villaranista.

"Se ha declarado un gasto de S/976,522; sin embargo, la Fiscalía viene corroborando que los gastos son mucho mayores, se ha verificado, de acuerdo a la información obtenida por los canales América TV, Panamericana y ATV, que estos gastos ascenderían a 4 millones 989 mil 837 soles, existiendo una diferencia de S/4'013,315 que no están justificada a la fecha", informó en su momento.