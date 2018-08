Fiscalía formaliza denuncia contra Bruno Giuffra por audios sobre PPK

El Fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, formalizó este jueves la denuncia constitucional contra el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra Monteverde , por los presuntos delitos de cohecho activo genérico impropio y tráfico de influencias en agravio del Estado.

A través de su cuenta en Twitter, el Ministerio Público comunicó que la demanda contra Bruno Giuffra se presentará a la presidencia del Congreso en los próximos días.

Recordemos que el ex ministro de Transportes y Comunicaciones estuvo involucrado en varios audios en los que presuntamente coordina supuestas reuniones con el congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular), para que no apoyara el pedido de vacancia contra el ex mandatario, Pedro Pablo Kuczynski.

También, en una de las grabaciones el abogado Alberto Borea ofreció al congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani el número de Giuffra para coordinar obras para su región.

