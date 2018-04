En el Ministerio Público no se quedarán de brazos cruzados luego de que el juez Manuel Chuyo decidiera que los documentos relacionados al indulto a Alberto Fujimori , incautados en la casa del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, no serán usados para iniciar una investigación.

Fuentes fiscales indicaron a Perú21 que el equipo especial, que lidera el fiscal Hamilton Castro, está analizando la resolución judicial para evaluar interponer un recurso a fin de revertir el fallo y pueda ser usado el material. Lo que se busca esclarecer es si revela algún acto ilícito en el otorgamiento del beneficio presidencial a Fujimori.

Ese material, señalaron las mismas fuentes, serviría de prueba para la indagación que, a pedido de la Procuraduría Anticorrupción, puede abrir el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a Kuczynski y a los ex ministros Enrique Mendoza (Justicia) y Fernando D’Alessio (Salud).

Chuyo también rechazó la solicitud de PPK para que se le devuelvan los documentos decomisados. El argumento del magistrado es que, debido a que el ex mandatario aún tiene inmunidad, no tiene la competencia para decidir.