Fiscalía espera interrogar a Barata para acusar a Humala y pedir arresto provisorio de Toledo por Ecoteva

Aunque en un inicio estaba previsto que la Fiscalía de Lavado de Activos acuse este mes al ex presidente Ollanta Humala y presente la solicitud de detención con fines de extradición del prófugo ex mandatario Alejandro Toledo a la justicia de Estados Unidos por ahora no será factible hasta nuevo aviso.

Una fuente de Perú21 en la Fiscalía informó que en ambas pesquisas el fiscal Germán Juárez Atoche, quien investiga a Humala por los presuntos aportes irregulares que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht, y la fiscal Rosana Villar, a cargo del caso Ecoteva, "están a la espera de la declaración de Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, para poder corroborar la información que tienen hasta el momento".

“La declaración de Barata es clave para poder cerrar el círculo en ambas investivaciones”, sostuvo la fuente.

Según las declaraciones de Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora del mismo nombre, que diera el pasado 9 de noviembre a las autoridades peruanas en Brasil, Barata conocía los detalles sobre el financiamiento de las campañas electorales de los entonces candidatos presidenciales.



TESTIMONIO DE BARATA SERÍA EN ENERO



Luego de que Jorge Barata aceptó ser interrogado por los fiscales José Domingo Pérez, quien investiga a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y Juárez Atoche (caso Humala - Heredia) está se concretaría en enero.

Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en Perú, es pieza clave en pesquisas.

La fuente de este diario en el Ministerio Público explicó que los fiscales "viajarán a Brasil para interrogarlo".



Además, también podrán preguntar por otros ex presidentes investigados por el presunto delito de lavado de activos como Alan García y Alejandro Toledo.