El despacho de la Fiscalía de la Nación juramentó ayer a dos peritos que estarán a cargo del peritaje del reloj con el que el congresista de Fuerza Popular, Moíses Maman i, grabó los denominados 'Kenjivideos'.



Una fuente del Ministerio Público explicó a Perú21 que por una cuestión de reserva del caso no revelarán los nombres de los expertos.

El Ministerio Público entregó ayer a los peritos el reloj con el que Mamani grabó al ex ministro de Transportes Bruno Giuffra , al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y al congresista Bienvenido Ramírez para que sea sometido a diversas pruebas. "Lo que se quiere conocer es que si los videos fueron editados o no. Y si están completos", explicó la fuente.

El pasado 19 de abril, Mamani envió un oficio al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, con el detalle de las características del dispositivo —que posee una cámara espía en HD, visión nocturna, sonido, batería intercambiable y cuyo precio oscila entre los S/800.

En ese escenario, el Ministerio Público (MP) y el legislador Mamani han acordado no revelar la fecha en la que este último será interrogado y declarará ante la fiscal superior Beatriz Cabello sobre su rol en la grabación de los denominados ‘kenjivideos’. El objetivo sería que el representante por la región Puno responda con libertad.