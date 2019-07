Fiscalía detectó desbalance por cerca de S/3 millones a excontralor Edgar Alarcón

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, formalizó investigación preparatoria al excontralor Edgar Alarcón Tejada por el delito de corrupción de funcionarios en la modalidad de enriquecimiento ilícito tras detectarle un desbalance patrimonial de S/2'871,186.

En la disposición fiscal emitida el 22 de julio, a la que accedió Perú21, se advierte que, entre enero de 2007 y junio de 2016, el exfuncionario registró un desbalance de S/1'278,169 y además un ingreso por S/1'593,016 de origen desconocido.

La indagación a Alarcón se inició en 2017 por la presunta compra y venta de vehículos que el removido titular de la Contraloría había realizado en la referida década. Este diario se comunicó con el excontralor y defendió su posición.

"La compra y venta comprende 93 vehículos, lo que no hay son los documentos que sustentan eso; antes del 2016, cuando uno vendía un vehículo, no estaba bancarizado (la transacción del dinero), uno podía comprarlo en efectivo (...) para los peritos, si uno no tiene los comprobantes entonces esta explicación no tiene sustento", declaró.

En julio de 2017, Edgar Alarcón fue removido del cargo por inconducta funcional al advertirse irregularidades en su gestión, como un presunto favorecimiento a una exfuncionaria, operaciones comerciales con un proveedor y la omisión de bienes en su declaración jurada.

"Respeto el trabajo de la Fiscalía, ahora me toca demostrar que yo tengo la razón, demostraré que esto no es irregular. Estoy haciendo una reconstrucción de la compra y venta de vehículos, operaciones comerciales que he realizado, aquí no hay ninguna fuente ilícita", insistió.

Ávalos, en tanto, también remitió la carpeta del caso a la Fiscalía Anticorrupción, que en adelante se encargará de concluir con la investigación.