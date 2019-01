Fiscalía definió a todos los acusados en caso Humala-Heredia

El financiamiento ilegal que habría recibido el ex presidente Ollanta Humala del Gobierno de Venezuela y de la constructora Odebrecht para financiar las campañas electorales (2006 y 2011) del Partido Nacionalista se concretó con el apoyo de 13 personas más.

Los mencionados (ver infografía) ayudaron a dar apariencia de legalidad a dichos activos, según la tesis del fiscal Germán Juárez, integrante del equipo especial Lava Jato, a cargo de la investigación.

Esta es la conclusión del fiscal Juárez al dar por concluida la investigación preparatoria del caso Humala-Heredia. En el documento, al que tuvo acceso Perú21, el integrante del equipo especial menciona al entorno más cercano de Humala, quien será acusado en los próximos 25 días por el presunto delito de lavado de activos agravado.

Una pieza clave para la recepción del dinero fue Nadine Heredia, esposa de Humala. En los diversos alegatos de Juárez ante el Poder Judicial, se mostraron elementos de convicción respecto a que la ex pareja presidencial, en 2006, recibió dinero del Gobierno venezolano.

Estos depósitos se habrían realizado a través de la empresa Kaysamak, que según la Fiscalía no tenía fondos. En 2005, dicha compañía envió US$68 mil a Antonia Alarcón, madre Nadine, y US$19 mil a Rocío Calderón, amiga de la ex primera dama. Todo ello con la ayuda de Susana Vinatea, madre de Calderón. También quedó acreditado que Antonia Alarcón adquirió un predio en Surco, junto a Carlos Arenas Gómez, un coronel en retiro vinculado a Montesinos.

Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, sostuvo que entregó US$3 millones para la campaña de Humala de 2011, de los cuales, la ex primera dama recibió US$2 millones aproximadamente en “cuatro o cinco armadas”.

Para reforzar sus imputaciones sobre el manejo de los fondos del nacionalismo, Juárez usó la transcripción de un audio legal interceptado entre el entorno de Humala y ‘Artemio’. Concluyó que el investigado Julio Torres ocupaba el cargo de tesorero solo en papel, ya que quienes decidían sobre las finanzas eran Nadine o Ilan Heredia.

El ex asesor Martín Belaunde Lossio simuló haber contratado a Heredia en su empresa Centros Capilares para que brinde asesoramiento. Además, junto al ex congresista Santiago Gastañadui y el abogado Jorge Chang, ayudaron a la esposa de Humala a constituir la imprenta Todo Graph. Cristina Velita, ex embajadora del Perú en Francia, aparece numerosas veces en las agendas de Nadine Heredia.

