Fiscalía defiende pericia y asegura que será parte de acusación contra Humala y Heredia

Desde el Ministerio Público defienden las conclusiones del informe pericial aplicado al patrimonio del ex presidente Ollanta Humala y a su entorno, que señala un desbalance de S/14’360,827 , y reafirmaron que el reporte será incluido en la acusación que presentará el fiscal Germán Juárez contra los investigados.

Luego de que Perú21 difundiera el referido informe , Humala aseguró que la Fiscalía actúa "perversamente" y dijo que "no existe" un desbalance como el que informa la Fiscalía. "Este es un intento más de utilizar la fuerza para intentar justificar una investigación que ya lleva años", declaró.

No obstante, en respuesta, una fuente cercana al despacho del fiscal Juárez indicaron a este diario que, al apreciar la reacción del ex mandatario, este último "luce preocupado".

La fuente aseguró que el reporte "es definitivo", ya que fue concluido tras levantar todas las observaciones advertidas por la defensa del ex jefe de Estado. Señalaron, además, que los investigados "están en su derecho" de presentar un peritaje de parte cuando se formule la acusación.

"Ahí están los números (del desbalance), eso es lo importante", manifestó. Respecto a la demora para levantar las observaciones que advertía Humala, y que se habrían afectado los plazos, el informante indicó el fiscal Juárez actuó de acuerdo a ley.

"Es lo regular en una investigación de crimen organizado, cuando esperan por estrategia la entrega de pericia para realizar un sin número de observaciones con información no presentada en su oportunidad, es como hacer una nueva pericia de todos. Ellos no entregaron la información en su oportunidad", argumentó.

En el informe pericial se indica que Nadine Heredia, esposa de Humala, tiene un patrimonio no acreditado por S/1’231,195; el Partido Nacionalista tiene ingresos no sustentados por S/4’957,590; Antonia Alarcón, madre de la ex primera dama, tiene un desbalance de S/783,676; el ex congresista nacionalista Santiago Gastañadui registra S/123,179; mientras que los recursos no declarados de Rocío Calderón, amiga de Heredia, ascienden S/1’276,065.