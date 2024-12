Fiscalía de la Nación denuncia constitucionalmente a congresista Raúl Doroteo por 'mochasueldos'

La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó esta tarde una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el parlamentario Raúl Felipe Doroteo Carbajo, integrante de la bancada de Acción Popular.

A Doroteo, según el comunicado, se le sindica como presunto autor del delito conclusión en agravio del Estado toda vez que "habría abusado de su cargo para obligar a la trabajadora de su despacho María Fernanda Morales Gutiérrez a entregarle el 50% de todos los ingresos que percibía del Parlamento entre los años 2023 y 2024 bajo amenaza de despido.

Para ello, se ha establecido, Doroteo habría tenido la colaboración de Mario Reyes Ortiz.

Por este mismo caso, Doroteo fue investigado por la Comisión de Ética Parlamentaria que a inicios de este mes de diciembre aprobó su informe final recomendando la suspensión del legislador por 120 días para el ejercicio de sus funciones.

El documento en cuestión, sin embargo, no fue sometido a consideración del Pleno, trámite que ya quedaría postergado hasta la próxima legislatura que inicia el 1 de marzo del próximo año.

La denuncia contra Doroteo por 'mochasueldos' data de marzo pasado cuando se conoció un chat entre la trabajadora y el legislador.

“Del bono de diciembre, he dejado 2,000 soles, pero sinceramente ya no me alcanza para dar el 50% como normalmente lo hacía. Por favor, vea la manera de reducirme el porcentaje al 25% a partir de enero, si no, en todo caso, usted disponga. Esa decisión la he tomado después de haber conversado con mis padres, después de la visita de usted, y la verdad me siento mal por mi estado”, se leyó en la conversación.

Al mes siguiente, en abril, personal de la Fiscalía de la Nación, junto con efectivos de la Diviac de la Policía Nacional, allanaron las oficinas de Raúl Doroteo.

Antecedentes

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Doroteo está en la mira de justicia. Él es actualmente investigado por la Fiscalía de la Nación como integrante del llamado grupo 'Los Niños', formado inicialmente por seis legisladores de AP —además de Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores Ancachi, Juan Carlos Mori, Darwin Espinoza e Ilich López— que coordinaron acciones con el golpista expresidente Pedro Castillo para evitar su vacancia a cambio de favorecerse con sus allegados con la adjudicación de obras de algunos ministerios como el de Transportes y Comunicaciones.

Además, en setiembre pasado, su padre Raúl Doroteo Neyra lo denunció públicamente por presunta apropiación ilícita de la residencia familiar y por intentar declarar incapaz mental a su madre par invalidar el proceso judicial seguido en su contra.

