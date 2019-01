Fiscalía dará pelea para revertir separación del juez Richard Concepción Carhuancho

En el equipo especial de la Fiscalía no se quedarán de brazos cruzados y buscarán revertir los efectos de la resolución que apartó al juez Richard Concepción del caso de Keiko Fujimori. La defensa de Jaime Yoshiyama lo había recusado por dar declaraciones concluyentes sobre Fuerza Popular, su vinculación con lo que venía ocurriendo en la Fiscalía de la Nación y la responsabilidad en el delito de lavado de activos.

Si bien en un principio el líder de ese equipo, Rafael Vela, adelantó que interpondría un recurso de nulidad, ahora está reconsiderando su postura y se inclinaría por presentar primero una recusación. El cambio de parecer lo explicó en diálogo con Perú21.

“Manejamos dos posibilidades: el recurso de nulidad y la recusación. Pero poco sentido tiene plantear una nulidad si esta será resuelta por el mismo tribunal que aceptó la recusación. Si la presentamos, lo más probable es que se rechace”, argumentó.

Vela definió una nueva estrategia ayer, tras escuchar a los miembros de la sala que preside el juez César Sahuanay, quienes en conferencia de prensa defendieron el fallo que emitieron por unanimidad.

El fiscal superior advirtió que los jueces presentaron como sustento de su decisión las declaraciones que Concepción Carhuancho brindó a la emisora radial RPP, pero que la defensa del prófugo Jaime Yoshiyama no había consignado en su pedido de apartamiento.

“La sala no puede hacer eso, añadir elementos que la defensa no ha invocado. Cuando está de por medio una prueba, no puede haber recusación de oficio”, sustentó.

En la resolución que define la separación de Concepción, el tribunal indica que Yoshiyama presentó como prueba de la falta de imparcialidad del juez unas declaraciones del magistrado que publicó la web del diario La República el 1 de enero. “Juez Concepción: Fuerza Popular tiene capturado el Ministerio Público”, se tituló la nota.

Pero este medio recogió extractos de una entrevista que el magistrado había brindado a RPP el mismo día. Pese a que la defensa de Yoshiyama no adhirió lo difundido por la emisora radial, los jueces de la sala apuntaron en su escrito que la fuente original era ese medio de comunicación.

“Si bien es cierto no aparece este anexo (la entrevista en RPP) adjuntado al mencionado escrito; sin embargo, esta publicación es de conocimiento público en tanto aparece en la web del diario La República”, justificaron en el documento.

Por ello, Rafael Vela insistió en que la Segunda Sala Penal de Apelaciones “ha resuelto en base a una referencia”.

“La noticia del otro puede estar descontextualizada, en estos casos el que recusa debe entregar la prueba completa de la causal, ¿cómo sabemos que lo dicho por La República es exacto? La única manera es recurriendo a la fuente original”, dijo a este diario.

OTRO RECLAMO

En la conferencia, Sahuanay aseguró que no estaba en la obligación de convocar a una audiencia para analizar los alegatos de las partes, como ha reclamado la Fiscalía.

Incluso, adujo que los fiscales tampoco solicitaron a su despacho que se realice una. Ante ello, Vela señaló que para tomar una acción como esa, la Fiscalía debía ser notificada sobre la respuesta que derivó la coordinadora de la Corte Especializada de Justicia, Inés Villa Bonilla, a la consulta que le hizo el tribunal: si el juez Concepción tenía autorización para declarar a la prensa.

De acuerdo con Vela, “jamás” llegó tal notificación a su casilla ni a la del fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Fujimori.

“Cuando ese informe llega, la causa recién está expedita para ser resuelta, solo ahí se puede pedir cualquier incidencia sobre audiencia u oralidad, pero eso nunca pasó”, reiteró.

Cuando se le consultó a Sahuanay en la rueda de prensa si le notificó o no sobre la respuesta de Villa Bonilla a los fiscales, no hubo pronunciamiento. Ni siquiera de la magistrada, que estuvo presente de inicio a fin en la conferencia.

“Lamento la situación del doctor Concepción Carhuancho, pero fue él quien adelantó opinión”, sentenció Sahuanay.

Para el ex fiscal superior Avelino Guillén, lo dispuesto por los jueces resulta irregular.

“Un juez tiene derecho a expresar lo que ha mencionado en una resolución escrita, así como hoy (ayer) los integrantes de la sala superior han brindado una conferencia para explicar los extremos de la resolución que dieron”, declaró.

En esa línea, dijo que se está cumpliendo el objetivo del fujimorismo “de separar al juez desde un inicio”.