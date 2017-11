Fiscalía de Costa Rica reabre el caso contra Alejandro Toledo

La Fiscalía de Costa Rica informó hoy que reactivó la causa penal contra el prófugo ex presidente peruano Alejandro Toledo por supuesto lavado de dinero en ese país, relacionado a los supuestos sobornos que habría recibido de la empresa Odebrecht.

"La causa penal se reactiva en contra del ex presidente de Perú, Alejandro Toledo Manrique, su suegra, Eva Rosa Fernenbug, el encargado de seguridad durante su Gobierno, Avraham Dan On, y el hermano de este, Shai Dan On, así como el empresario Josef Arieh Maiman", precisó en un comunicado la nueva fiscal general, Emilia Navas, según cita la agencia EFE.

El caso por el movimiento de 17 millones de dólares en cuentas bancarias de Costa Rica pertenecientes a sociedades anónimas conformadas en este país fue archivado este año por un juez a pedido de la Fiscalía, en ese momento dirigida por Jorge Chavarría, suspendido del cargo el pasado octubre por aparentes irregularidades en la investigación de otro caso local de supuesta corrupción.

El Ministerio Público peruano investiga a Toledo, quien se encuentra viviendo en Estados Unidos, por recibir supuestamente US$20 millones en coimas de parte de la firma brasileña a cambio de concederle la Carretera Interoceánica Sur.

De acuerdo a la investigación fiscal, el ex mandatario habría recibido los sobornos a través de empresas off shores creadas en Costa Rica. Según la indagación, el empresario Josef Maiman habría colaborado para que se concreten las transferencias.

Fue Jorge Barata, ex directivo de la compañía en Perú, quien señaló a las autoridades que la constructora entregó ese monto de dinero al ex jefe de Estado, sobre quien pesa dos pedidos de prisión preventiva (uno por el caso Odebrecht y otro por Ecoteva).