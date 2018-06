Cuando Carmen Omonte se convirtió en la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ( MIMP ), en 2014, sorprendió a propios y extraños al denunciar el abandono de millones de pañales en el almacén alquilado por dicho sector en Villa El Salvador. Entonces, la prensa volteó la mirada hacia su predecesora, Ana Jara , quien, además, fue premier del régimen de Ollanta Humala.

Jara compró 8 millones de pañales para recién nacidos, niños y ancianos durante su gestión, por un monto de S/6 millones 143 mil. Según la Fiscalía, la adquisición se hizo sin sustento técnico y sin la demanda previa.

El 13 de abril de 2013, Jara aprobó, a través de una resolución ministerial, la referida compra. Un año después, al asumir, Omonte informó que los pañales estaban inservibles y otros desaparecieron.

En ese momento, la Fiscalía de la Nación inició una investigación. Incluyó a Jara y a Omonte en calidad de investigadas, pero nueve meses después, resolvió que ellas no eran las responsables de la mala actuación de sus funcionarios.

Pero los tiempos han cambiado; Ollanta Humala y Nadine Heredia no tienen el poder que tenían en ese entonces y Jara ya no es más la primera ministra.

Ahora el fiscal anticorrupción, Reynaldo Abia, ha solicitado al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que reabra la investigación a Ana Jara, pues fue ella quien firmó los papeles que autorizaron la millonaria compra.

Para Abia, Jara es responsable de la adquisición.

Fiscalía compromete a Ana Jara en millonaria compra de pañales Ana Jara y el Partido Nacionalista envueltos en el caso pañales

OLOR A CAMPAÑA



Según un documento fiscal del 20 de marzo de 2018, los 8 millones 143 mil pañales que se adquirieron durante la gestión de Jara estaban destinados para realizar proselitismo político. Abia fundamentó ante el juez de investigación preparatoria “el interés indebido manifestado por Jara” y no descartó que “haya sido en provecho del Partido Nacionalista”.

Una fuente del despacho fiscal informó a Perú21 que los testigos del caso declararon que Jara gestionó la compra de los pañales a pedido de la ex pareja presidencial debido a que gran parte de estos fueron regalados en diversas actividades de Nadine Heredia a nivel nacional. Como se recuerda, Heredia cumplía una intensa actividad política durante el mandato de su esposo, lo cual fue aprovechado por el ex presidente Alan García para alertar que se gestaba una “reelección conyugal”.

Uno de los testigos relató a la Fiscalía que al costado del almacén de Villa El Salvador había un local de campaña del nacionalismo donde también se repartían pañales a los militantes.

En 2016, Pablo Sánchez decidió no investigar a Jara, pero dos años después la Fiscalía Anticorrupción ha encontrado pruebas que han generado un nuevo requerimiento.

Ha trascendido que el fiscal de la Nación resolverá la solicitud de Abia –iniciar indagaciones contra Ana Jara– en los primeros días de esta semana.

Una buena parte de esos pañales fueron encontrados empolvados y cubiertos de excremento de aves en un almacén. Por ello, Omonte tuvo que trasladarlos a otro local ubicado en San Luis.

Además, el escrito indica que esta adquisición se realizó sin respetar los procesos de compra, pues se hizo de un solo golpe y como si se tratase de una emergencia cuando, realmente, no se había sustentado la necesidad. Tanto así que, durante la gestión de Jara como titular del MIMP, solo se entregaron 89 mil 202 pañales de los 8 millones 143 mil que compró. Se podría decir que la urgencia era del 1%.

En mayo de 2015, la investigación de la Contraloría determinó que el alquiler de almacenes especiales para guardar los pañales costó S/323 mil, y la desaparición de estos significó S/1.7 millones en perjuicio para el Estado.

Ana Jara y el Partido Nacionalista envueltos en el caso pañales. (USI) Ana Jara y el Partido Nacionalista envueltos en el caso pañales. (USI)

REQUERIMIENTO VELOZ



¿Cómo se inicia la historia? El documento fiscal indica que el 29 de noviembre de 2012, un día antes de la fecha límite para la aprobación del presupuesto del Congreso, Jara, entonces militante del nacionalismo, remitió una carta al presidente de la Comisión de Presupuesto, Josué Gutiérrez, también integrante del Partido Nacionalista, solicitándole S/50 millones adicionales al presupuesto de su sector para la adquisición de bienes y servicios para brindar apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad. Todo ello sin la intervención del Ministerio de Economía y Finanzas.

La Fiscalía Anticorrupción precisa que Jara formuló el requerimiento a Gutiérrez sin sustentar técnicamente el monto. A pesar de ello, la comisión presidida por Gutiérrez le dio luz verde a la solicitud de Jara.

El 19 de diciembre de 2012, Jara suscribió la Resolución Ministerial N°346-2012- MIMP, aprobando el presupuesto institucional de apertura de gastos correspondientes a 2013, en el que se incluyó los S/50 millones a favor de las poblaciones vulnerables. También firmó la Resolución Ministerial 093-2013, del 13 de abril de 2013, por la cual se autorizó la compra de los 8 millones de pañales sin sustento técnico previo.

El requerimiento debió ser incluido en el programa presupuestal: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. Sin embargo, solo fue consignado como un ítem genérico de apoyo social a las poblaciones vulnerables.

Para la Fiscalía Anticorrupción, todo ello evidencia en la “conducta de Jara una serie de contradicciones entre la suscripción del Presupuesto Institucional de Apertura y la Aprobación de las Orientaciones para la Gestión de Apoyo a las Poblaciones Vulnerables”.

En consecuencia, Jara habría omitido sus funciones evidenciando un interés político en la operación de la compra de pañales al suscribir las resoluciones ministeriales mencionadas. Con ello, benefició, además, al consorcio proveedor del lote, integrado por Kimberly Cymed Médical. Nótese que se compraron pañales Huggies, de los más caros del mercado.

Gustavo Rondón, ex presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, que investigó el caso, dijo a este diario que coincide con la Fiscalía. Él piensa que Jara habría querido beneficiar los planes políticos de los Humala.

En el pedido de formalización de investigación preparatoria, Abia ha encontrado responsabilidad en 24 ex funcionarios del MIMP. A ellos se les investigará por los delitos de colusión, negociación incompatible, peculado y falsedad ideológica.

Según el documento, se evidenciaría que la conducta de los servidores públicos tuvo como objetivo apropiarse de los pañales.

La ex ministra Ana Jara deberá responder ante el fiscal de la Nación si recibió presiones desde Palacio de Gobierno, por parte de la ex pareja presidencial, para firmar los documentos que ahora la involucran. Su colaboración total ante las autoridades será su mejor defensa.

TENGA EN CUENTA



- Wilfredo Pedraza, abogado de la ex pareja presidencial Humala-Heredia, descartó que Ana Jara haya querido beneficiar al Partido Nacionalista.



- “¿Dónde se distribuyeron los pañales con fines proselitistas? Es solo un discurso. En este caso, el partido no está en calidad de investigado”, sostuvo Pedraza.



- Perú21 se comunicó con la empresa Kimberly Cymed Médical para pedir su descargo, pero no hubo respuesta.