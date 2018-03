Fiscalía citó para mañana a fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya

El fiscal José Pérez citó para mañana al ex secretario general de Fuerza 2011, Jaime Yoshiyama, y al ex ministro Augusto Bedoya para que aclaren los aportes de US$1 millón que habrían recibido de Odebrecht, según aseguró el ex directivo Jorge Barata, para financiar la campaña presidencial de Keiko Fujimori de 2011.

Yoshiyama ha sido citado para las 9:00 a.m., Bedoya para las 10:00 a.m. y Ricardo Briceño, ex presidente de la Confiep, para las 3:00 p.m.

Así lo señaló una fuente de Perú21 cercana al despacho de Pérez. Según Barata, Briceño convocó a una reunión de empresarios en ese año para iniciar una campaña mediática contra la candidatura de Ollanta Humala.

En ese encuentro, el ex ejecutivo brasileño se comprometió a otorgar US$200 mil, monto que finalmente fue abonado y fue confirmado por el actual presidente de la Confiep, Roque Benavides.

En su declaración del 28 de febrero, según informaron fuentes fiscales a este diario, Barata contó a Pérez que Odebrecht entregó el millón de dólares a Yoshiyama y Bedoya, quienes a partir de ese testimonio han sido incluidos el 3 de marzo como investigados en el caso que involucra a Keiko.

En los últimos días, la Fiscalía allanó las viviendas de ambos personajes con el fin de hallar documentos que confirmen lo dicho por el empresario brasileño. De los dos, solo Yoshiyama ha manifestado su disposición a colaborarar con las indagaciones.