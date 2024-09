Fiscalía citará a declarar a ‘Chibolín’ por caso Siucho

La Fiscalía de Lavado de Activos dispuso, la tarde de ayer, el inicio de diligencias contra el presentador de televisión Andrés Hurtado, más conocido como ‘Chibolín’, en el marco de la investigación que se le sigue por el caso Siucho.

MIRA: Caso Chibolín: Fuerza Popular, Perú Libre y HyD a favor de que el Pleno dé facultades investigadoras a Fiscalización

Esto, luego de que se denunciara en diversos medios de comunicación que estuvo implicado en la intermediación, ante una fiscal, para liberar 100 kilos de oro a pedido de Iván Siucho.

La hermana del futbolista Roberto Siucho, Ana Siucho, acusa a Hurtado de haberles pedido un millón de dólares para recuperar dicho cargamento de oro que había sido incautado por la Fiscalía.

📢 Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos (2.° Despacho) inició diligencias preliminares contra Andrés Avelino Hurtado Grados, por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. (1/3) pic.twitter.com/bbUbhfoDw4 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 16, 2024

Según el Ministerio Público, el inicio de las diligencias por este caso, en el que estaría involucrada la fiscal Elizabeth Peralta, comenzará con la toma de la declaración de Hurtado.

Asimismo, recabará la declaración de Javier Miu Lei (uno de los propietarios de los 100 kilos de oro y primo de los Siucho), Ana Siucho, Francisco Siucho, Roberto Siucho, entre otros.

Recogerá, además, información comercial, financiera, bancaria y/o tributaria de los involucrados, entre enero de 2019 hasta agosto de 2024.

Según la disposición fiscal, aún no hay fecha para la toma de declaración de Hurtado, pero sí de los otros involucrados.

Hoy martes 17, a las 9:30 a.m., ha sido convocado a rendir su testimonio, bajo apercibimiento en caso no asista, Augusto Javier Miu Lei. Dos horas después, a las 11:30 a.m., Ana Siucho.

Un día después, el miércoles 18, a las 9:30 a.m., ha sido convocado a la Fiscalía a dar su declaración Iván Siucho. Y, a las 11:30 a.m., Roberto Siucho.

LLAMABA “MAMI” A FISCAL

El último domingo, el programa dominical Panorama difundió un informe en el que revela que Andrés Hurtado llamaba “mami” a la fiscal Elizabeth Peralta.

Esto se desprende del testimonio del colaborador eficaz Iván Siucho, quien señaló —según Panorama— que su primo Javier Miu Lei había entrado en conflicto comercial con una empresa rival, por lo que decidió acudir a ‘Chibolín’ en busca de ayuda para abrir un proceso judicial en contra de la competencia.

“Al cabo de unos días, debe ser entre los primeros días de mayo, 10 de mayo, Andrés Hurtado se comunica con nosotros, nos cita a su domicilio, y que él encantado podría ayudarnos en cualquier otro tema de lavado de activos porque su ‘madre’ o ‘mami’ era la doctora Elizabeth Peralta Santur”, dijo Iván Siucho.

“Mi primo Javier se sentía amenazado comercialmente, así que me pide una nueva reunión con Andrés Hurtado a mediados de marzo de 2021 para que le abran un proceso de lavado de activos a la empresa (rival), con la intervención de la fiscal Elizabeth Peralta”, es otra parte de su testimonio.

INVESTIGACIÓN EN CONGRESO

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, dijo a Perú21 que mañana miércoles se votará en su grupo de trabajo la propuesta para pedir al Pleno que tengan facultades de comisión investigadora y puedan indagar sobre este caso y el de su relación con el narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, ‘Vaticano’. Según Burgos, “será una moción múltiple”.





Congresista de Fuerza Popular y vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, a favor de que Congreso investigue el 'caso Chibolín'.

Este medio pudo conocer, tras entrevistar a legisladores, que las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre y Honor y Democracia votarán a favor de esa propuesta.

SABÍA QUE

-La fiscalía anticorrupción dispuso tomar la declaración del futbolista Edison Flores por el caso Chibolín.

-Según la disposición, el auto de Roberto Siucho habría sido entregado como parte de pago a Hurtado por la ayuda en Migraciones.

-“La investigación que se tenga que hacer contra cualquier persona, la vamos a apoyar, porque nadie debe correrse”, aseguró la vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, sobre iniciar una investigación en Fiscalización del 'caso Chibolín'.

VIDEO RECOMENDADO