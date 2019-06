Fiscalía cita a Castañeda Lossio para el lunes 24 por dinero de OAS

El exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio tendrá que esclarecer ante el equipo especial para el caso Lava Jato las imputaciones que le hace la Fiscalía por sus vínculos con la constructora brasileña OAS en la ejecución de los proyectos Línea Amarilla y by-pass de 28 de Julio.

El fiscal Carlos Puma lo citó en calidad de investigado para este lunes 24 en la sede de la Fiscalía de Lavado de Activos en el Centro de Lima. La pesquisa se encuentra en etapa preliminar.

Perú21 conoció que el líder de Solidaridad Nacional también deberá responder por los US$100 mil que OAS sostiene que le habría entregado para el financiamiento del último tramo de su campaña municipal de 2014.

Desde Brasil, el pasado 26 de abril, Leo Pinheiro, ex presidente de OAS, confirmó ante los fiscales Puma y Germán Juárez el mencionado aporte.

En aquella ocasión, desde su cárcel en la ciudad de Curitiba, Pinheiro precisó que se reunió con Castañeda en setiembre de 2014 para acordar el pago. El encuentro fue en una casa de La Molina. Ese mismo día, Castañeda le dijo al brasileño que el dinero sería recibido por Martín Bustamante, hombre de confianza del ex alcalde, quien ha negado tal versión recogida por la Fiscalía en abril.

Otro de los puntos que deberá aclarar Castañeda será la intervención de Giselle Zegarra, entonces gerente de Promoción de la Inversión Privada, en los contratos suscritos entre la Municipalidad de Lima, durante su gestión, y OAS.

La exfuncionaria impulsó en 2009 la ejecución del proyecto Línea Amarilla, una de las obras insignia de Castañeda que demandó una inversión inicial de US$570 millones.

ACUMULAN LOS CASOS



El fiscal Carlos Puma, a cargo de la pesquisa, decidió acumular las investigaciones en las cuales Castañeda Lossio está implicado, como el caso de la exfuncionaria Giselle Zegarra, el by-pass de 28 de Julio y la ejecución de la obra Línea Amarilla.

Según la documentación a la que Perú21 tuvo acceso, las pesquisas guardan relación con las adendas 2 y 3 del contrato de concesión de la Línea Amarilla.

Es decir, los hechos relacionados a los mensajes de WhatsApp entre Zegarra y Leo Pinheiro. En esta comunicación, Zegarra le pidió al exjefe de OAS concretar una reunión en Lima para conversar sobre el proyecto.

También le pidió que su empresa no firmara el contrato Río Verde con la gestión de Susana Villarán porque lo haría “Lucho”, en referencia a Castañeda Lossio. Ello en relación con el proyecto de reubicación familiar que planeaba ejecutar la gestión de Susana Villarán con un fideicomiso de US$74.5 millones.

En este panorama también se investiga las irregularidades que se habrían presentado en la obra que sustituyó al proyecto Río Verde: el cuestionado by-pass de 28 de Julio. En un informe, la Contraloría señaló que la obra presentó un sobrecosto, además de la existencia de grietas en el concreto.

También se investiga la aplicación de una tarifa en los peajes distinta a la acordada en el Contrato de Concesión del proyecto Línea Amarilla.

LA PALABRA DE PINHEIRO



El equipo Lava Jato viajará a Curitiba, Brasil, para continuar con el interrogatorio a Leo Pinheiro y ahondar en la investigación que se le sigue a Castañeda Lossio. La diligencia se realizará el 9 y 10 de julio.

A la cita asistirán los fiscales Puma, Juárez y el abogado peruano de Leo Pinheiro, Fernando Silva, quien asegura que OAS cuenta con los documentos que servirán de respaldo para corroborar el testimonio.

En declaraciones a la prensa, Rafael Vela, fiscal del equipo Lava Jato, explicó que se espera que el exejecutivo brasileño detalle cómo fue la relación que tuvo el exalcalde con la citada firma. También se busca que hable sobre el proyecto Línea Amarilla.

El encarcelado colaborador también deberá dar detalles del aporte de US$3 millones que le entregó OAS a la encarcelada alcaldesa de Lima Susana Villarán para los financiamientos de la campaña electoral y del No a la revocatoria.

Desde marzo pasado, OAS y sus principales ejecutivos decidieron acogerse a la colaboración eficaz. La firma brasileña se ha comprometido a entregar documentación que pueda corroborar el testimonio de sus colaboradores brasileños.

En febrero pasado, este diario informó que OAS también tenía su Caja 2. Es decir, un departamento de sobornos para desembolsar dinero a ex funcionarios de alto nivel a cambio de obras.

Avelino Guillén: “Castañeda debe esclarecer las acusaciones”. (GEC) Avelino Guillén: “Castañeda debe esclarecer las acusaciones”. (GEC)

Avelino Guillén: “Acumulación es fundamental”



Para el exfiscal superior Avelino Guillén, la declaración del exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio ante la Fiscalía es fundamental para esclarecer las irregularidades que cometió la constructora OAS en el Perú. Por ello, exhortó al exfuncionario edil a sincerarse ante el equipo Lava Jato.

Castañeda Lossio deberá asistir este lunes 24 a la Fiscalía por el caso OAS. ¿Cuán importante es su testimonio?

El señor Castañeda Lossio tiene que asistir a la citación fiscal para que esclarezca todos los cuestionamientos en relación con los aportes que habría recibido de la constructora brasileña OAS para el financiamiento de su campaña electoral a cambio de obras que se habrían ejecutado en la Municipalidad de Lima cuando se desempeñaba como alcalde provincial. No hay ninguna excusa para que no asista ni colabore con las investigaciones.

El equipo Lava Jato decidió interrogar primero al exalcalde de Lima y luego a Leo Pinheiro, expresidente de OAS. ¿Es una buena decisión?

La estrategia de la Fiscalía es primero tomar la declaración del implicado y luego de los colaboradores. Ellos no solo declararán sino que también entregarán documentos probatorios que corroboren su testimonio. De esa manera, la Fiscalía cuadra bien sus interrogatorios y pone en evidencia si el investigado está ocultando la verdad o si miente.

Pinheiro declarará ante el equipo Lava Jato este 9 y 10 de julio.

Leo Pinheiro es un personaje fundamental porque es el que tiene detalles de los procesos de las licitaciones y las obras que otorgó el municipio de Lima. En el caso de Susana Villarán, su declaración fue tan importante que la exalcaldesa de Lima tuvo que reconocer que recibió dinero de la firma brasileña. El testimonio de Pinheiro equivale al de Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú.

¿De qué servirá este testimonio de Pinheiro?

Las declaraciones de Castañeda, como las de Pinheiro, permitirán abrir nuevas líneas de investigación. El señor Castañeda haría bien en evaluar su situación legal y sincerarse ante la Fiscalía.

La Fiscalía decidió acumular las investigaciones que tiene Castañeda vinculadas a OAS...

Es fundamental porque permitirá planificar, desarrollar y ejecutar una mejor investigación en una sola gran carpeta. Es importante que se engloben las presuntas irregulares que se suscitaron en todas sus gestiones ediles. Permitirá agilizar los casos para tener un mejor desarrollo de las investigaciones.

TENGA EN CUENTA



- El exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio negó haber recibido dinero de OAS a cambio de la Línea Amarilla.



- En mayo pasado, el líder de Solidaridad Nacional dijo que no puede poner las manos al fuego por sus exfuncionarios.



- “Las campañas si no las financia el sector privado, quién las financia. ¿El sector público? El sector público no puede financiar campañas”, indicó a WillaxTV.



- OAS fue la encargada de la ejecución del proyecto Línea Amarilla en la gestión municipal de Susana Villarán. La obra había sido concesionada en 2009, durante la administración de Castañeda, por US$571 millones.