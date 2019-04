Fiscalía asegura que se cumplió protocolo para detención de Alan García

Al igual que el Ministerio del Interior, desde la Fiscalía informaron que se cumplió con el protocolo establecido para acatar la orden judicial que dispuso la detención preliminar del ex presidente Alan García, investigado por presuntos pagos ilícitos de la empresa Odebrecht.

Fuentes fiscales cercanas al equipo especial Lava Jato indicaron a Perú21 que "no se ha cometido ninguna irregularidad" al ejecutarse "una diligencia absolutamente legal".

"Existen graves elementos de convicción sobre hechos de corrupción que han permitido obtener al equipo especial una resolución de allanamiento y detención preliminar. Eso no se puede soslayar. El fiscal Henry Amenábar se identificó al tocar la puerta y por eso lo dejaron ingresar. En todo momento se le informó al imputado sobre la diligencia que se realizaba", detallaron las fuentes.

Señalaron que se notificó al ex jefe de Estado de la disposición judicial en el instante que se tocó la puerta de su vivienda en Miraflores, pasadas las 6:00 am de hoy, cuando el equipo de la Policía llegó para cumplir con la orden del magistrado Juan Sánchez Balbuena.

"La diligencia de allanamiento debe continuar porque es una orden judicial y el fiscal no puede sustraerse a ella. Tampoco puede perjudicarse una investigación deteniendo una diligencia que podría aportar a dichas investigaciones y la lucha contra la corrupción en la que está comprometido el equipo especial (...) Los hechos y medidas legales y jurídicas se discuten en una sala judicial y no con versiones que sólo contribuyen al caos y a una imagen errada de la justicia del país", precisaron.

"Los fiscales reciben un impacto muy fuerte con lo que ha pasado. Son también seres humanos, pero no pueden cesar en su trabajo. Pese a todo deben continuar", puntualizaron.

Alan García falleció esta mañana luego de haberse disparado un balazo en la cabeza. Minutos antes, el fiscal Amenábar le había comunicado que iba a ser detenido.

La medida dictada por el juez Sánchez Balbuena alcanza tamién al ex secretario presidencial de García, Luis Nava Guibert y a su hijo Jose Nava Mendiola; el ex director de Petroperú, Miguel Atala Herrera, y su hijo Samir Atala Nemi; y el ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Oswaldo Plasencia Contreras.

La hipótesis fiscal es que el ex presidente García habría sido beneficiado con pagos ilícitos de Odebrecht a cambio de conceder la obra Metro de Lima, proyecto que se ejecutó durante su gobierno (2006-2011).