La Junta Nacional de Justicia (JNJ) comunicó hoy que la Fiscalía archivó la investigación contra tres de sus miembros que fue iniciada durante el mandato de la suspendida Patricia Benavides, sindicada de encabezar una organización criminal.

En la indagación se señalaba que Imelda Tumialán, Antonio de la Haza y María Zavala presionaron al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, con la finalidad de que la Corte Suprema emitiera un comunicado en favor de la exfiscal suprema Zoraida Ávalos antes de que fuera destituida por el Congreso, en junio del 2023.

La Fiscalía de la Nación (@FiscaliaPeru) archivó la investigación preliminar contra Imelda Tumialán, Antonio de la Haza y María Zavala, miembros de la @JNJPeru, por no encontrar indicios de la comisión del delito de patrocinio ilegal a favor de la ex fiscal Zoraida Ávalos (1) pic.twitter.com/A23oTFUrVb — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) January 18, 2024

No obstante, el Ministerio Público no encontró indicios de la comisión del delito de patrocinio ilegal en favor de Ávalos, quien fue inhabilitada por no investigar al golpista Pedro Castillo mientras era presidente de la República.

Benavides usó este caso como excusa para requerir a la misma JNJ que anule el proceso disciplinario en su contra alegando que tres de sus siete miembros eran investigados y no garantizaban imparcialidad.

Imelda Tumialán es quien está a cargo de esta indagación, que se inició luego de el equipo especial liderado por la fiscal Marita Barreto advirtiera que Benavides Vargas negoció su blindaje político con legisladores.

Tumialán propuso la suspensión por seis meses de la fiscal suprema, a fin de que no entorpezca las diligencias estando en el poder, pedido que el pleno de la JNJ aprobó.

