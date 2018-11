Fiscalía allana oficina de ex abogado de Keiko Fujimori por caso aportes de campaña

Un equipo de fiscales allana desde esta mañana las oficinas del Estudio Oré Guardia, que dirige el abogado Arsenio Oré, por disposición judicial en el caso que implica a Keiko Fujimori con los presuntos aportes irregulares que habría recibido para financiar sus campañas presidenciales del 2011 y 2016.

Tras recibir información sobre esa diligencia, Perú21 se comunicó con Arsenio Oré, quien confirmó que estaba atendiendo a las autoridades que se acercaron a su oficina ubicada en San Borja.

"No tengo ningún inconveniente, no había sido notificado antes (sobre un allanamiento). Toda la documentación que la justicia necesita se la proporcionaremos porque hemos hecho un desempeño profesional", manifestó a este diario.

Oré informó que, efectivamente, la diligencia se realiza por la investigación que sigue el fiscal José Domingo Pérez a Fujimori. "Nosotros fuimos abogados de Keiko Fujimori hasta diciembre del año pasado", precisó.

En la orden de allanamiento, emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho, se señala que la medida tiene por finalidad "incautar libros de actas, registros de comprobantes de ingresos y gastos, toda documentación contable y administrativa relacionadas a la campañas presidenciales, que contemplan los años entre 2010 y 2018".

Sin embargo, también se argumenta que la importancia de esta intervención es porque, de acuerdo a lo declarado por un colaborador eficaz, el abogado Edward García Navarro -miembro del estudio y ex abogado de Fujimori- habría coordinado la defensa de falsos aportantes para que declaren en contra de la tesis fiscal y manifiesten que sí realizaron abonos de campaña.

Esta es parte de la declaración del testigo protegido. Esta es parte de la declaración del testigo protegido.

El colaborador revela, además, que existió esta coordinación previa para la manifestación de Erick Matto Monge. De acuerdo al testimonio, Matto Monge iba a ser representado por el abogado Fernando Carreras Segura, quien -según el colaborador- ya había hablado con García Navarro sobre la línea de defensa. "Cuando terminó la primera reunión, el doctor Fernando Carreras Segura le preguntó al doctor Edward García Navarro quién iba a asumir sus honorarios, indicándolo este que sus honorarios los iba a pagar el señor Jorge Yoshiyama Sasaki", manifestó.

Yoshiyama Sasaki, como se sabe, reconoció que recibió dinero de su tío Jaime Yoshiyama, ex secretario general de Fuerza 2011, para que sea repartido a personas que aparecerían como falsos aportantes.

Este diario buscó comunicarse con Edward García pero no contestó nuestras llamadas.



La otra asesoría

El Estudio Oré Guardia también fue contratado por Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú, en algunas ocasiones. Perú21 dio cuenta el año pasado que Barata hizo una consulta a ese bufete de abogados sobre aportes de campaña.

El empresario brasileño contrató los servicios de Oré Guardia para esclarecer una interrogante: si en el supuesto de haber aportado a la campaña presidencial de Ollanta Humala, ello configuraría el delito de lavado de activos.

En el informe legal entregado al ex ejecutivo, en noviembre de 2015, Oré señaló que, de haberse entregado el dinero, no se habría incurrido en tal delito porque "el que una empresa privada realice aportes a la campaña de un partido en pleno proceso electoral no está prohibido en nuestro ordenamiento".