El Ministerio Público allanó la sede del Gobierno Regional del Cusco, como parte de las investigaciones que se vienen realizando al gobernador Werner Salcedo por los relojes Rolex de imitación que el mismo admitió poseer.

La diligencia, llevada a cabo por un equipo de fiscales anticorrupción, estuvo liderada por la fiscal Ingrid Avendaño y se llevó a cabo luego de que el propio gobernador del Cusco acudiera a las oficinas del Ministerio Público por quedar incluido en la carpeta de investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

📢 Fiscalía Anticorrupción de #Cusco (1.° Despacho) inició investigación preliminar contra Werner Salcedo Álvarez, gobernador regional de Cusco, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, tras la supuesta adquisición de relojes de alta gama.



👉🏼🗞️ https://t.co/MVWmkAa0nI pic.twitter.com/FKCFv73qO4 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 4, 2024





“Me he presentado de manera voluntaria para colaborar con la investigación [...] Mi gestión se caracteriza por la transparencia en la información. Iré las veces necesarias para colaborar con la justicia. No tengo nada que esconder, por el contrario, me allano a las investigaciones”, refirió Salcedo a través de sus redes sociales.

(1/3)🧵Hoy, 4 de abril, me he presentado de manera voluntaria al Ministerio Público para colaborar con la investigación fiscal sobre los 02 relojes que, en mi caso, me fueron regalados y reitero que son de IMITACIÓN. Estos artículos se han entregado en el despacho fiscal. — Werner Salcedo (@wernersalcedope) April 4, 2024





El gobernador cusqueño señaló que le regalaron dos relojes Rolex en 2023 y enero de 2024. Sin embargo, aseguró que esos relojes no eran originales y su precio era menor a 1,000 soles. En ese sentido, Salcedo prefirió no revelar el nombre de quienes le regalaron el reloj.

Salcedo anunció que entregó sus relojes al Ministerio Público. Además, señaló que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le “facilitó” un reloj Rolex al verle “la muñeca vacía”. Sin embargo, aseguró que no tenía conocimiento de que ese reloj era de la marca de alta gama.

“Dejo claro que me fue prestado por el gobernador regional de Ayacucho y ya fue devuelto semanas atrás. Aclaro nuevamente [que] no es de mi propiedad. Esta información puede ser corroborada por el propietario de este bien”, refirió.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO