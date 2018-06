Fiscalía abre investigación preliminar contra Alejandro Toledo, PPK y Alan García

EL Ministerio Público confirmó que el fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez , inició investigaciónes preliminares contra los ex presidentes Alejandro Toledo , Pedro Pablo Kuczynski y Alan García a raíz de las declaraciones del ex hombre fuerte de Odebrecht, Jorge Barata, brindadas a fiscales peruanos en febrero último.

Ministerio Público. Indagaciones se realizarán en 3 carpetas fiscales distintas.

Las indagaciones alcanzan al ex jefe de seguridad de Palacio de Gobierno en la gestión de Toledo, Abraham Dan On, al ex ministro aprista Luis Alva Castro y a la embajadora Susana de la Puente.

"Las investigaciones, dispuestas en última semana, se originan por la declaración de Jorge Barata, recibida por fiscales peruanos el pasado febrero en Brasil, donde se refiere a aportes de campaña que presuntamente Odebrecht hizo a sus respectivas organizaciones políticas", indica el mensaje.

“Todas las partes fueron notificadas de las respectivas disposiciones que incluyen la programación de diversas diligencias”, Agre

Como se recuerda, en aquella diligencia el ex ejecutivo brasileño afirmó que aportó US$600 mil, US$200 mil y US$300 mil a las campañas de Toledo, García y Kuczynski, respectivamente.

Por otro lado, Dan On, Alva Castro y De La Puente fueron mencionados por Barata como presuntos intermediarios en la entrega de los citados aportes.