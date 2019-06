Fiscalía abre investigación a Héctor Becerril por vínculos con 'Los Wachiturros de Tumán'

Debido a sus presuntos vínculos con la red Los Wachiturros de Tumán, que encabezaría el detenido exdirigente deportivo Edwin Oviedo, la Fiscalía Anticorrupción de Chiclayo abrió investigación preliminar al congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril.

El fiscal Juan Carrasco, quien estuvo a cargo de la pesquisa, estableció que la red criminal, además de tener un brazo armado, tenía operadores políticos, entre ellos, Becerril. El objetivo era ayudar a Oviedo a que se empodere en las azucareras Tumán y Pomalca.

El inicio de esta primera etapa de investigación obedece a que los delitos que se le imputan al legislador fujimorista ocurrieron antes de que ejerza el cargo de congresista.



Disposición de apertura de investigación preliminar seguida contra Héctor Becerril (Perú21) Disposición de apertura de investigación preliminar seguida contra Héctor Becerril (Perú21) Perú21

Becerril, según la declaración de su hermano Víctor Becerril, fue miembro de la administración judicial de Tumán en 2006 y ejerció el cargo durante un año. También fue jefe de seguridad de la empresa Pomalca (2006-2011). Aprovechándose de su cargo, según la Fiscalía, actuaba a favor de los intereses de Oviedo.



En esa línea, el fiscal Germán Montero solicitó el levantamiento del secreto bancario, tributario y de las comunicaciones del hoy parlamentario.



La agenda también contempla tomar la declaración del detenido Edwin Oviedo en el penal de Chiclayo. La diligencia está programada para el próximo 2 de julio.



La tesis del Ministerio Público –que ahora está en manos del fiscal Montero– es que el objetivo de Los Wachiturros era apropiarse del patrimonio de los citados ingenios azucareros.



Por ello, los cabecillas de la red ordenaban atentados contra los que se oponían a sus intereses.



La pesquisa de Montero indica que esta red también fue beneficiada con la Ley de Protección Patrimonial aprobada en el Congreso.



El parlamentario Becerril también habría sido beneficiado económicamente con dinero de Tumán y Pomalca.



En el documento fiscal se lee que junto con su hermano Antonio habrían participado activamente para beneficiar a Oviedo.



NIEGA IMPUTACIONES

En diálogo con Perú21, el congresista de Fuerza Popula r negó tajantemente haber sido parte de Los Wachiturros de Tumán y de haber favorecido a Oviedo con la mencionada Ley de Protección Patrimonial.



“El fiscal Carrasco no solo miente sino que también está inventando hechos y falseando documentos. También ha ocultado información. Para mí no es un fiscal sino alguien que delinque con el objetivo de llevarme a la cárcel. Es la segunda vez que me quiere incluir en la investigación”, sostuvo.



Agregó que no es ningún secreto que haya trabajado en el ingenio azucarero. “Eso es de conocimiento público”, indicó.



El legislador recordó que ha interpuesto dos denuncias penales contra el fiscal Carrasco.

Datos:

- Edwin Oviedo cumple una orden de prisión preventiva de 18 meses en el penal de Chiclayo por presuntamente encabezar la red Los Wachiturros de Tumán.

- El fiscal Juan Carrasco lo acusa de ser el autor mediato de las muertes de los dirigentes Manuel Rimarachín Cascos (42) y Percy Farro Witte (41).

- En reiteradas ocasiones, Oviedo ha negado ser parte de esta red y estar implicado en la muerte de los dos dirigentes azucareros.