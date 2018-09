Los fiscales Norma Mori y Carlos Puma, miembros del equipo especial del caso Lava Jato, interrogarán hoy a Dolores Alaminos, ex funcionaria de la Banca Privada d’ Andorra, para que declare sobre los depósitos que habría hecho la empresa Odebrecht a cuentas bancarias vinculadas a servidores públicos peruanos halladas en esa entidad.

Fuentes fiscales señalaron a Perú21 que se busca el testimonio de Alaminos porque habría cobrado comisiones a los investigados tras asesoralos en la apertura de cuentas offshore.

Las cuentas están vinculadas a Miguel Atala, ex directivo de Petroperú, quien recibió US$900 mil de la empresa brasileña; Gabriel Prado, ex presidente de Emape durante la gestión municipal de Susana Villarán; el ex árbitro Horacio Cánepa; y Rómulo Peñaranda, directivo de Alpha Consult, consultora que adjudicó obras públicas a Odebrecht.

Este diario también informó que el Principado de Andorra está tramitando once asistencias judiciales solicitadas por el equipo especial del Ministerio Público, en el marco de esta investigación.

Fuentes fiscales indicaron a Perú21 que la Unidad de Cooperación Internacional, a cargo de Alonso Peña Cabrera, recibirá en los próximos días documentación sobre las cuentas halladas en la Banca Privada d’Andorra (BPA).