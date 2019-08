Fiscal Tomás Gálvez: "Pablo Sánchez está enfermo de maldad"

El fiscal supremo Tomás Gálvez cuestionó a su colega Pablo Sánchez por los delitos que le imputa en la investigación del caso Los Cuellos Blancos del Puerto y por pedir al Poder Judicial que se le impida la salida del país por ocho meses.

Esta tarde se conoció que el juez supremo Hugo Núñez acogió la solicitud de Sánchez y dictó la medida contra el titular de la Fiscalía Suprema en lo Contencioso Administrativo.

Ante ese desenlace, Gálvez arremetió contra el exfiscal de la Nación. "Pablo Sánchez está conduciendo toda una organización, no sé si criminal, para perseguir a la gente y dentro de ese plan ha hecho esa solicitud cuando no hay absolutamente ninguna prueba en mi contra y sobre todo es demostrado que mis conversaciones con Hinostroza no tienen ningún contenido penal", declaró a Perú21 con evidente fastidio.

Tomás Gálvez es investigado junto al prófugo exjuez supremo César Hinostroza por los delitos de tráfico de influencias, organización criminal, patrocinio ilegal y cohecho activo específico.

Sánchez ha detectado la presunta comisión de delitos en conversaciones telefónicas sostenidas entre los dos investigados y que fueron conocidas tras la divulgación de audios.

En una de esas grabaciones se escucha a Gálvez Villegas pedir, a inicios de 2018, al hoy destituido Hinostroza, sindicado cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto, que se apoye al rondero Segundo Nemecio Villalobos Zárate con una casación que interpuso.

En otra conversación, Hinostroza se comunica con Gálvez Villegas para que apoye a Mauricio Arrieta Ojeda, representante de la empresa Corefo, quien necesitaba un dictamen favorable del Ministerio Público. Ese caso fue revelado por este diario.

Pese a las evidencias, el fiscal supremo insistió en que no ha cometido ninguna irregularidad. "El fiscal Sánchez está enfermo de maldad, no sé por qué busca perseguirme cuando él sabe perfectamente que no hay absolutamente nada y, sin embargo, está haciendo todo esto", manifestó.

Asimismo, indicó que se desistió de interponer una tutela de derechos ante el juez Núñez porque este "es compañero de promoción de Pablo Sánchez" y ese presunto hecho no le garantiza imparcialidad.