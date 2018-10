Fiscal: Silva Checa cumplía mismo rol de Montesinos con Fujimori

Vicente Silva Checa , al que se señala como el “asesor en la sombra” de Keiko Fujimori , fue el protagonista ayer de la audiencia que se extendió a su tercer día, en la que la Fiscalía sustentó su pedido de prisión preventiva para la lideresa de Fuerza Popular y otros diez investigados.

El fiscal José Domingo Pérez insistió en que Silva Checa integró la cúpula de la presunta organización criminal que habría encabezado Fujimori al interior de Fuerza 2011. Según su tesis, al ocupar este cargo no oficial, sabía de los posibles aportes irregulares que ingresaron a la campaña presidencial de 2011.

Para sustentar esa hipótesis, citó lo dicho por un testigo protegido, quien declaró que la ex candidata presidencial “consultaba con Silva Checa todas sus decisiones”.

Además, recordó que se incautó un documento en la vivienda del procesado en el que se trazaba una estrategia legal para “dilatar” las investigaciones del Ministerio Público.

En ese sentido –sostuvo el fiscal–, el investigado habría participado en actos de “ocultamiento” del dinero que habría entregado la empresa Odebrecht y que, según el ex directivo Jorge Barata, ascendió a US$1 millón.

Pérez hizo una comparación de la relación de Keiko Fujimori y Vicente Silva Checa con la del ex presidente Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos.

“Parece que esa figura (Fujimori-Montesinos) se trasladó al presente, porque tenemos una persona que actúa políticamente, que es la imagen mediática, pero tenemos a alguien en la oscuridad, alguien que viene negociando al parecer ilícitamente; tenemos una figura expuesta, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y tenemos una figura atrás, Vicente Silva Checa”, expresó.

Respecto al peligro procesal, el Ministerio Público dijo que el imputado tiene “un frondoso movimiento migratorio” y, asimismo, sostuvo que debido a que integraría una organización criminal, podría entorpecer las investigaciones.

RECHAZA IMPUTACIÓN



Julio César Espinoza, abogado de Silva Checa, alegó que a su patrocinado no se le puede privar de su libertad porque no ha tenido el suficiente tiempo para defenderse, ya que conoció que era investigado el día que lo detuvieron de manera preliminar hace unos días.

Argumentó que la Fiscalía no le ha imputado alguna asesoría específica con la que haya incurrido en lavado de activos. También aseguró que el fiscal vulneró el secreto profesional de Silva Checa al revelar la estrategia legal –consignada en uno de los documentos incautados– que ejecutarían los procesados.

Insistió en que no existe peligro procesal porque su patrocinado es empresario y tiene a su familia radicada en el Perú.

TENGA EN CUENTA



- Keiko Fujimori también acudió ayer a la audiencia. En declaraciones a la prensa, tras un receso, descartó que Vicente Silva Checa tenga algún vínculo con el partido que lidera. “Él no es mi asesor, él no es militante del partido, en algún momento mi abogada le ha hecho consultas legales y punto”, dijo.



- El fiscal informó que, el 28 de setiembre de 2017, Fujimori y Silva Checa coincidieron en un arribo al Perú procedente de Estados Unidos. No obstante, la ex candidata dijo que aquella fecha llegó desde México.



- Hoy continúa la audiencia y se vería el caso del asesor Pier Figari.