Fiscal Rocío Sánchez: "El Congreso no ha respondido a los intereses de la nación"

La fiscal Rocío Sánchez, a cargo del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, cuestionó hoy la decisión del Congreso de no destituir ni inhabilitar al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, como lo propuso la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y demandó al presidente Martín Vizcarra a plantear una cuestión de confianza.

En entrevista con Perú21, Sánchez sostuvo que el Parlamento está "deslegitimado" y que, en este sentido, corresponde aplicar "la herramienta constitucional" que tiene el Ejecutivo.

De acuerdo a su hipótesis, Chávarry integraba, junto a otros fiscales y jueces, la organización criminal que se enquistó en lo más alto del sistema de justicia con la finalidad de perpetrarse en el poder y beneficiar a sus miembros.

Aquí un extracto de la entrevista:

Fiscales como José Domingo Pérez y Juan Carrasco han señalado que el presidente Vizcarra debe presentar una cuestión de confianza. ¿usted opina en el mismo sentido?

-Claro, no hay otra solución ante estas acciones por no reconocer cuáles son los intereses de la sociedad. Se planteó una lucha frontal contra la corrupción, el gobierno ha planteado un grupo de medidas para reformas y el Parlamento no ha respondido a los intereses de la nación. La gente desde las calles cuestiona al Congreso, un poder así de deslegitimado no tendría sentido. El Poder Ejecutivo tiene una herramienta constitucional para corregir y enderezar los rieles de nuestro país.

Aunque una cuestión de confianza se presenta en casos extremos. ¿Usted cree que nos encontramos en ese escenario?

-Por supuesto. No se está cumpliendo con el fin constitucional de lucha contra la corrupción. La cuestión de confianza es la salida constitucional.

¿Coinciden en este caso los intereses del Ejecutivo con el de la Fiscalía?

-El gobierno, valga la redundancia, no puede gobernar porque el Congreso no le otorga la confianza, porque no le permite desarrollar este proyecto de lucha contra la corrupción y de reformas políticas. Es en este sentido que debe interpretarse la cuestión de confianza en este caso.

